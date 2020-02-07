  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Şubat 2020 Cuma 20:13
  • |
  • 07 Şubat 2020 Cuma 20:15

TFF heyetinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaret

TFF heyetinden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyaret

Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) bazı yönetim kurulu üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yöneticiler Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu ve genel sekreter Kadir Kardaş ziyarette yer aldı.

Görüşmede, 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında Türkiye'nin küresel tanıtım fırsatı ile futbolun potansiyeli ve birleştirici gücünü en iyi şekilde kullanabilmek için görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Şampiyonlar Ligi Organizasyon Komitesi Başkanı Servet Yardımcı görüşmede, UEFA'nın beklentisinin Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyen ülkeye maksimum katkı sağlanması olduğunu ifade etti ve TFF olarak tanıtım için gerekli her türlü katkıyı yapacaklarını Bakan Ersoy'a iletti.

Görüşmede, geçen günlerde UEFA Çocuk Vakfı ile yapılan protokol çerçevesinde Şanlıurfa ve Gaziantep'te çalışmaları başlatılan "Birlikte Yaşam" projesiyle ilgili değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Ayrıca futbol turizminin merkezi olan Antalya'nın kış aylarında ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonların daha da geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Servet Yardımcı ve beraberindekiler, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürü Timuçin Güler'e A Milli Takım forması takdim etti.

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş'tan karar sonrası gönderme: Tertemiz!

title

Centilmen futbolcuya övgü yağdı

title

Mbaye Diagne: Yaptığımın hata olduğunu biliyorum

Cedi Osman´ın Efsane Pası Basketbolseverlerden Takdir Gördü

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan karar sonrası gönderme: Tertemiz!
Beşiktaş'tan karar sonrası gönderme: Tertemiz!

Beşiktaş'tan karar sonrası gönderme: Tertemiz!

Beşiktaş kulübü 2010/11 sezonu Türkiye Kupası finaliyle ilgili yürütülen davanın sonuçlanması sonrasında sosyal medya hesabından "Beyazımız kadar TERTEMİZ!" paylaşımını yaptı.

Diagne'den itiraf! 'Çok pişmanım'
Diagne'den itiraf! 'Çok pişmanım'

Diagne'den itiraf! 'Çok pişmanım'

Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon yaşadıklarını Belçika basınına anlattı.

Galatasaraylı yıldız PFDK'ya sevk edildi
Galatasaraylı yıldız PFDK'ya sevk edildi

Galatasaraylı yıldız PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'da Emre Akbaba, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na aykırı hareket ettiği için PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den Galatasaray'a yanıt gecikmedi
TFF'den Galatasaray'a yanıt gecikmedi

TFF'den Galatasaray'a yanıt gecikmedi

Türkiye Futbol Federasyonu, Takım Harcama Limitleri ile ilgili Galatasaray'a yanıt niteliğinde bir açıklama yayımladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda saat değişikliği
Ziraat Türkiye Kupası'nda saat değişikliği

Ziraat Türkiye Kupası'nda saat değişikliği

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında saat değişikliği oldu. 13 Şubat Perşembe günü oynanacak BB Erzurumspor-Trabzonspor maçı ile Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor maçlarının başlama saatlerinde değişikliğe gidildi.

6,8'lik deprem sonrası ligden çekildiler
6,8'lik deprem sonrası ligden çekildiler

6,8'lik deprem sonrası ligden çekildiler

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından ligden çekilme talebinde bulunan Elazığspor'un bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.

FLAŞ! Galatasaraylı oyuncuya 2 yıl hapis cezası
FLAŞ! Galatasaraylı oyuncuya 2 yıl hapis cezası

FLAŞ! Galatasaraylı oyuncuya 2 yıl hapis cezası

Bebek'te bulunan bir barda 3 yıl önce Deniz B. isimli kadına yönelik "Cinsel taciz" suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.