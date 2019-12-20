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  3. TFF, harcama limitlerinin tekrar yüzde 30'a çekildiğini açıkladı

TFF, harcama limitlerinin tekrar yüzde 30'a çekildiğini açıkladı

TFF, harcama limitlerinin tekrar yüzde 30'a çekildiğini açıkladı

TFF, takım harcama limitlerinin sapma oranının kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yüzde 40'tan tekrar yüzde 30'a çekildiğini açıkladı.

TFF'nin yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva'da bugün yaptığı toplantıda, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve Talimat'ın, 9 Aralık 2019 tarihinde "Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması" başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.


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