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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 14:24
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  • 13 Şubat 2020 Perşembe 14:35

TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını açıkladı! Tekrar edilecek mi?

TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını açıkladı! Tekrar edilecek mi"

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TFF, Göztepe-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.

TFF, Göztepe-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi. Yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda;

1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,

2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi.

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TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını açıkladı!
TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını açıkladı!

TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını açıkladı!

TFF, Göztepe-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.

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