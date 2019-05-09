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TFF gelecek sezon hakem sayısını yükseltecek

TFF gelecek sezon hakem sayısını yükseltecek

Futbol Federasyonu gelecek sezon Süper Lig’de görev yapacak hakem ve Video Yardımcı Hakem sayısını artırma kararı aldı.

Halen Süper Lig’de 25 hakem maçlarda görev alıyor. Gelecek sezon ise bu sayı 15 artarak 40’a çıkacak. Özellikle VAR Sistemi’nin devreye girmesinden sonra hakemlerin yoğun olarak maçlarda görev alması eleştirilere neden olmuştu. Hakem sayısının artırılmasıyla hem maç yönetecek alternatif isim sayısı artıracak hem de hakemler daha az yorularak, maçları daha iyi yönetmesi sağlanacak.

(Star)

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