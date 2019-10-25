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  3. TFF, futbolculara şiddet uygulayan Halit Kurt hakkında soruşturma başlattığını açıkladı

TFF, futbolculara şiddet uygulayan Halit Kurt hakkında soruşturma başlattığını açıkladı

TFF, futbolculara şiddet uygulayan Halit Kurt hakkında soruşturma başlattığını açıkladı

TFF, futbolcularına şiddet uygulayan Kayseri Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştır.

Daha önce yaşanan olayla ilgili, asla tasvip edilmeyecek görüntüler doğrultusunda olay tarihinde Kayseri Meysu Spor teknik sorumlusu olan Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır.

Bu vesileyle her türlü şiddeti esefle kınadığımızı belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

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