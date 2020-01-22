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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 08:00
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 08:00

TFF eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin: Disiplini sulandırmayın

TFF eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin: Disiplini sulandırmayın

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TFF eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin, futbol kulüplerine bütçe limiti getirilmesini doğru ancak amacına ulaşılması için mutlaka ve sulandırılmadan uygulanması gereken bir karar olarak nitelendirdi.

AKŞAM

ALNITBAŞ Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emre Alkin, Türkiye Futbol Federasyonu’nun karar altına aldığı kulüplere yönelik bütçe limiti uygulamasını değerlendirdi. Geçmişte TFF Genel Sekreterliği görevinde de bulunan Prof. Dr. Alkin, TFF’nin buna ilişkin kararını ‘Sert’ olarak değerlendirirken, “Bugüne kadar ‘finansal fair play’ kurallarına uyulmuş olsaydı, böyle sert kararlar alınmasına gerek kalmazdı” dedi. Türkiye’deki kulüplerden ‘finansal fair play’ kurallarını UEFA’da mücadele edenler hariç dikkate alan olmadığını savunan Alkin şöyle dedi:  “Hatta geçmişte bazı kulüplere puan eksiltme cezaları verilmişti. Bu cezalar da ertelenerek kurallara uymayan bu kulüpler, üstüne bir de ödüllendirilmiş oldu. Ama deniz bitti. Dolayısıyla ‘finansal fair play’ kurallarının uygulanması için bir saha temizliğine gerek vardı. Bu saha temizliği, TFF’nin bu sert kararıyla şekillenmeye başladı. Futbol takımlarımızın öncelikle aldıkları borçlar karşılığında yeterli ölçüde değer yaratamadıklarını kabul etmeleri ve bu gerçeğe uygun hareket etmeleri lazım. Kulüple- ‘finansal fair play’ kurallarına uyulmuş olsaydı, ne bir de ödüllendirilmiş oldu. Ama deniz bitti kulüplerrin küçülmesi şart.” 

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