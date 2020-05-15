TFF: En önemli önceliğimiz sağlıktır

Türkiye Futbol Federasyonu, bir gazete yer alan haberlerle ilgili açıklama yayımladı. TFF’nin en önemli önceliğinin sağlıktır olduğunu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"12 Haziran kararı şimdilik kaydıyla ve UEFA’nın Avrupa Kupaları takvimi nedeniyle alınmıştır. Kaldı ki müsabakalara dönüş için alternatifli 7 planımız olduğu defalarca kamuoyuna duyurulmuştur. Buna rağmen; söz konusu kişinin, bu kararın sanki tek taraflı olarak alındığı, Türkiye’deki yasal bahis şirketi ve yayıncı şirketin şantaj yaptığı ve TFF’nin buna boyun eğdiğine ilişkin, hiçbir somut kanıt ve bilgiye dayanmadan ortaya attığı iddialar tamamıyla hayal ürünüdür.
Ayrıca hiçbir somut kanıta dayanmadan, kişilerin konum ve görevleri ile ilgili yorum yapılarak federasyon ve kişileri yıpratmaya yönelik gündeme getirilen iddiaların art niyetli olduğu da aşikardır. Bir kez daha üstüne basarak söylemek isteriz ki, TFF’nin ekonomik durumu da başta olmak üzere yazıda yer alan tüm iddialar, belirtilen tutarlar ve konular gerçek dışıdır."
Geçtiğimiz hafta 10 saat süren başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Galatasaray'ın iptale itirazını AKŞAM'a yorumladı.
Ümraniye'de 100 kişiye yapılan testin sonuçları şok etkisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Burak Yılmaz'ın arabasının fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.
Galatasaray'da % 30'luk indirime Muslera dışında yabancılar kayıtsız kalınca rakam revize edildi. Oran % 15'e indirilince Falcao, Feghouli ve Belhanda gibi isimler de olumlu dönüş yaptı. Bundan memnun kalan yönetim de şampiyonluğun gelmesi durumunda takıma ‘bonus'la jest yapma kararı aldı.
Beşiktaş'ın maaş indirimi için görüşmelerini sürdürdüğü Domagoj Vida'ya Arabistan'dan teklif geldi. Hırvat savunmacı teklifi reddederken kariyerine Siyah-Beyazlılarda devam etmek istediğini belirtti.
İngiliz basını West Brom'un Premier Lig'e çıkması halinde Vedat Muriqi'yi alacağını ve bunun Bilic için harika olacağını yazdı.
Sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Milli stoperi yeni sezon kadrosunda görmeyi çok istiyor. İtalyanca bilen Emre, sadece Mert ile değil Roma'lı yöneticilerle de bizzat görüşmeye hazırlanıyor.