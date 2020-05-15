TFF: En önemli önceliğimiz sağlıktır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), federasyonun en önemli önceliğinin sağlık olduğunu, federasyon ve kişileri yıpratmaya yönelik gündeme getirilen iddiaların da art niyetli olduğunu belirterek, "Bir kez daha üstüne basarak söylemek isteriz ki, TFF'nin ekonomik durumu da başta olmak üzere yazıda yer alan tüm iddialar, belirtilen tutarlar ve konular gerçek dışıdır" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, bir gazete yer alan haberlerle ilgili açıklama yayımladı. TFF’nin en önemli önceliğinin sağlıktır olduğunu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"12 Haziran kararı şimdilik kaydıyla ve UEFA’nın Avrupa Kupaları takvimi nedeniyle alınmıştır. Kaldı ki müsabakalara dönüş için alternatifli 7 planımız olduğu defalarca kamuoyuna duyurulmuştur. Buna rağmen; söz konusu kişinin, bu kararın sanki tek taraflı olarak alındığı, Türkiye’deki yasal bahis şirketi ve yayıncı şirketin şantaj yaptığı ve TFF’nin buna boyun eğdiğine ilişkin, hiçbir somut kanıt ve bilgiye dayanmadan ortaya attığı iddialar tamamıyla hayal ürünüdür.

Ayrıca hiçbir somut kanıta dayanmadan, kişilerin konum ve görevleri ile ilgili yorum yapılarak federasyon ve kişileri yıpratmaya yönelik gündeme getirilen iddiaların art niyetli olduğu da aşikardır. Bir kez daha üstüne basarak söylemek isteriz ki, TFF’nin ekonomik durumu da başta olmak üzere yazıda yer alan tüm iddialar, belirtilen tutarlar ve konular gerçek dışıdır."