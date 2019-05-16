TFF, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının iptali başvurusunu reddetti

Hasan Kartal, "Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz kural hatası nedeniyle Galatasaray maçının tekrarlanması federasyonca uygun görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, mücadelenin hakemi Serkan Çınar'a çok cidid tepki göstermiş ve Karadeniz ekibi karşılaşmada verilen ilk penaltıda kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye başvuruda bulunmuştu.