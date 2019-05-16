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  3. TFF, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının iptali başvurusunu reddetti

TFF, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının iptali başvurusunu reddetti

TFF, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının iptali başvurusunu reddetti

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray maçı için TFF'ye yaptıkları kural hatası ve tekrar oynanma başvurusunun reddedildiğini açıkladı.

Hasan Kartal, "Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz kural hatası nedeniyle Galatasaray maçının tekrarlanması federasyonca uygun görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, mücadelenin hakemi Serkan Çınar'a çok cidid tepki göstermiş ve Karadeniz ekibi karşılaşmada verilen ilk penaltıda kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

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