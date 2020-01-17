TFF bazı talimatlarda değişiklik yapıldığını açıkladı

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
“TFF Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 20 Sayılı toplantısında alınan kararlarla aşağıdaki talimatlarda değişiklik yapıldı:
• Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20. Maddesinin 1. Fıkrasında değişiklik yapılarak Süper Lig Kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18:00'e kadar Kulüp Lisans Kuruluna sunma zorunluluğu getirildi,
• Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nın Stadyum ve Güvenlik Sınıflandırma Kriterlerinin 117. kriterinde ve Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları'nın 117. maddesinde değişiklik yapılarak tribünlere ayakta seyirci alınabilmesine ilişkin düzenleme yapıldı,
• Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 2. maddesinde yapılan değişiklik ve eklenen yeni 21. madde ile kulüplerin özel müsabakalarının yayınlanmasına ilişkin düzenleme yapıldı,
• Yayın Talimatı'nın 2. maddesi ve 6. maddesinde değişiklik yapılarak müsabakaların yayınlanmasına ilişkin düzenleme yapıldı.”
Beşiktaş yönetimi sezon başında Udinese'nin 6 milyon Euro önerdiği Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi konusunda elini çabuk tuttu ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.
Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.
32 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, “Arda için Avrupa’dan iki takımla görüşüyorum. Ancak, Arda Galatasaray’ı istiyor” dedi.
Galatasaray'da Bernard Mensah defteri yeniden açıldı. Sarı-kırmızılı ekip son dönemde stoper transferi üzerinde yoğunlaşırken Kayserispor'un aldığı karar Cimbom'da gözleri yeniden Ganalı orta sahaya çevrildi.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Japonya'nın Vissel Kobe takımının forvet oyuncusu Alman Lukas Podolski ile transfer görüşmesi yaptığı bildirildi.
Fenerbahçe yönetimi, Damien Comolli’nin ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar sportif direktör getirmeyi düşünmüyor. EURO 2020 sonrası ise bu görev için ilk teklif, futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu’na yapılacak.