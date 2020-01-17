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aksam.com.tr
  • 17 Ocak 2020 Cuma 16:38
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  • 17 Ocak 2020 Cuma 16:38

TFF bazı talimatlarda değişiklik yapıldığını açıkladı

TFF bazı talimatlarda değişiklik yapıldığını açıkladı

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TFF, sözleşmeleri tescilin son günü, en geç 18:00'e dek lisans kuruluna sunma zorunluluğu getirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“TFF Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 20 Sayılı toplantısında alınan kararlarla aşağıdaki talimatlarda değişiklik yapıldı:

• Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20. Maddesinin 1. Fıkrasında değişiklik yapılarak Süper Lig Kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18:00'e kadar Kulüp Lisans Kuruluna sunma zorunluluğu getirildi,

• Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nın Stadyum ve Güvenlik Sınıflandırma Kriterlerinin 117. kriterinde ve Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları'nın 117. maddesinde değişiklik yapılarak tribünlere ayakta seyirci alınabilmesine ilişkin düzenleme yapıldı,

• Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 2. maddesinde  yapılan değişiklik ve eklenen yeni 21. madde ile kulüplerin özel müsabakalarının yayınlanmasına ilişkin düzenleme yapıldı,

• Yayın Talimatı'nın 2. maddesi ve 6. maddesinde değişiklik yapılarak müsabakaların yayınlanmasına ilişkin düzenleme yapıldı.”

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