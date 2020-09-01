TFF Başkanı Özdemir ve yönetimi ibra edildi

Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Genel Kurulu'nda yönetim ve denetleme kurulu ile ilgili ibra oylaması yapıldı.
TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi. Denetim Kurulunun aynı dönemle ilgili ibra oylamasında da oy birliği ile karar çıktı.
Federasyonun 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 dönemi bütçesi de yapılan oylamanın ardından oy birliğiyle kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu, gerektiğinde bütçe tadili yapılması ile gayrimenkul alımı ve satımı konusunda genel kuruldan yetki aldı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu ibra edildi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuştu. ‘Bu transferin kesinlikle bir bonservis bedeli olacak' diyen Gevrek, “Bunu Beşiktaş mı öder, Gökhan mı öder bilemiyorum. Menajerine bunu ilettik. Her gitmek isteyen gidemez. Bedeli ne olursa olsun öderiz. Mevcut alacaklarını da öderiz. Bedel almadan yollamayız” ifadelerini kullandı.
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