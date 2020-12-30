TFF Başkanı Özdemir hakemlere kokart taktı

Covid-19 sağlık tedbirleri kapsamında Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen törene; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Serdar Tatlı ve Kurul üyeleri ile ilk defa kokart taşıyacak olan hakemler katıldı.
Törende FIFA hakemleri Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu, FIFA Yardımcı hakemleri Abdullah Bora Özkara ve Ali Saygın Ögel ve FIFA Kadın hakemi Gamze Durmuş'a kokartları, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı tarafından takdim edildi. Ayrıca 2021 yılında kokart takma hakkı elde eden tüm hakemlere bir tebrik mektubu gönderildi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir törende yaptığı konuşmada hakemleri tebrik ederek, "Çok önemli bir göreve seçildiniz. Türkiye'mizi Avrupa'da temsil edeceksiniz. Türk hakemliğinin başarısı Avrupa'da da takdir ediliyor. Elit hakem sayımızı artırmak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için MHK Başkanımız Sayın Serdar Tatlı ile çalışmalar yapıyoruz. Sizlerden Avrupa'da daha da yükselmenizi bekliyoruz. Bütün hakemlerimize liglerimizde ve Avrupa'da başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.
MHK Başkanı Serdar Tatlı da, "Son yıllarda Türk hakemliği Avrupa'da çok önemli mesafe kat etti, çok önemli maçlar aldı ve çok güzel müsabakalar yönetti. Türk hakemlik tarihinde ilk defa bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde üç Türk hakemimiz aynı sezonda maç yöneterek çok önemli başarıya imza attılar. 2021 yılında eminim ki, FIFA kokartı takan tüm arkadaşlarımız başarılarının üzerine başarılar ekleyecekler, TFF ve Türk hakemliğini çok daha iyi şekilde temsil edecekler" ifadelerini kullandı.
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