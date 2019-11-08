Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7572
  • 6,3537
  • 270.536
  • 103452
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Medipol Başakşehir'e tebrik

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Medipol Başakşehir'e tebrik

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Medipol Başakşehir'e tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger galibiyetten dolayı tebrik mesajı gönderdi.

TFF'den yapılan açıklamada Nihat Özdemir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında dün deplasmanda Avusturya'nın Wolfsberger takımını 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in başkanı Gümüşdağ'ı kutladı.

Elde edilen başarının kalan maçlar ve turlarda da aynı şekilde devam etmesini dileyen Nihat Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Wolfsberger karşısında deplasmanda oynadığınız maçta 3-0 galip gelerek Türk futboluna çok değerli puanlar kazandırdınız ve ülkemize gurur yaşattınız. Uluslararası alanda başarıların çok kıymetli olduğu bu dönemde elde ettiğiniz galibiyet ve ülke puanına katkılarınız nedeniyle şahsınız nezdinde yönetim kurulunuzu, teknik heyetinizi, futbolcularınızı ve camianızı gönülden tebrik ediyorum."


Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak ikinci yarışmacıyı açıkladı
O iddiaları yalanladı! 'Biz artık Türk olduk'
Boşanma nedenleri ortaya çıktı
Hadise sözünü tuttu
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
<p>Çok Sevdim Yalan Oldu şarkıyla YouTube´da dinlenme rekoru kıran şarkıcı Fatih Bulut, katıldığı bi

Şarkıcı Fatih Bulut Asker Eğlencesinde Havaya 11 El Ateş Etti!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ardahan'da dağda mahsur kalanları kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Adını Truvalı Helen'den almış! Faydaları hayat kurtarıyor