TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki kritik konularla ilgili AKŞAM'a konuştu: 1-Ücret indirimi işine TFF karışmayacak. Her kulüp kendi şartlarına göre sporcusuyla konuşur. 2-Bankalarla yapılan anlaşmalarda da biz müdahil olmayız. 3-Lisans talimatını değiştireceğiz.

AKŞAM Özel Haber / Kenan KARCI

Türkiye’de karantina nedeniyle herkes işlerini yavaşlatırken, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yoğunluğu o denli fazla. Futbolun durmasıyla yaşanan mali ve idari sorunları çözmek için gecesini gündüzüne katan Özdemir, kulüplerin bu konudaki yaklaşımlarına ise müdahil olmayacaklarını söyledi. Gündemdeki 3 önemli konuyu kendisine sorduğumuzda aldığımız yanıtlar gayet netti. Öncelikle birçok ülkede, federasyonlarla koordineli bir şekilde yapılan sporcularla ücret indirimi konusunu sorduk Özdemir’e. Cevabı tartışmaya yer bırakmayacak kadar açıktı: “Her kulüp ücret konusunda kendi çözümünü üretecek. Kulüpler hangi futbolcuyla, hangi şartlarda anlaşmış, hangi sözleşmeleri yapmış ben bilmem ki. Her kulübün maddi durumu ve şartları farklı. Onlar kendisi değerlendirecek.”

ZAMAN VE ŞARTLARA GÖRE

Özdemir’e bankalarla kulüpler arasında yapılan anlaşmalar konusunda yeni bir girişimleri olup olmayacağını da sorduk, “O konu da kulüpleri ilgilendiren bir durum. Her kulüp kendi mali şartlarına göre bankalarla yeniden durum değerlendirmesi yapabilir” ifadesini kullandı. Bir başka önemli konu da Finansal Fair Play anlaşmasıydı. UEFA’nın bu konudaki esnek tavrından sonra TFF’nin de bir istisnai durum senaryosu yazıp yazmayacağını sorduk. İşte Özdemir’in cevabı: “Finansal Fair Play bize ait bir durum. Liglerin başlamasından sonra Milli Finansal Fair Play sistemini, kriterlerini zamanlama yönünden ve şartlar yönünden oturup yeniden konuşacağız.”