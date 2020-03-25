TFF Başkanı Nihat Özdemir sessizliğini bozdu

Milliyet’e konuşan Başkan Özdemir, “Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz."
'Gündemimizde yok'
"Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor. "
'Hiçbir şey belli değil'
"Çünkü hiçbir şey belli değil. Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih falan da yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık” ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüsü nereden kaptığı araştırılıyor... En güçlü ihtimal olarak Terim'in virüsü Abdurrahim Albayrak'tan kaptığı üzerinde duruluyor. Albayrak'ın da kendisine ait olan şirketin bir çalışanından virüse enfekte olduğu düşünülüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.
Fenerbahçe'de yeni teknik adam için 4 yerli isim; Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu, Tayfun Korkut ve Yalçın Koşukavak ön planda. Şimdilik şansları birbirine yakın. Yönetimle yüz yüze yapılacak görüşmelerde sunacakları plan ve projeler ile vaatleri, bir hocanın diğer adaylar arasından sıyrılıp öne çıkmasını sağlayacak.
Adı bir süredir eski takımı Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca ile ilgili Siyah-Beyazlı takımın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un sezona şimdiden damga vuran forveti Sörloth hakkında transfer iddiaları Avrupa basınında bitmiyor.
Siyah-Beyazlılar'a menajerler aracılığıyla önerilen 33 yaşındaki futbolcunun, şimdiden Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşı Domagoj Vida'dan Beşiktaş'la ilgili bilgi almaya başladığı öğrenildi.
Futbolcularına iletilmek üzere kısa bir açıklama yapan Fatih hoca, “Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum” dedi.