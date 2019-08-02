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aksam.com.tr
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 13:06
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  • 02 Ağustos 2019 Cuma 13:13

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Liglerin ertelenmesi söz konusu değil

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Liglerin ertelenmesi söz konusu değil

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Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı gerçekleşti.

Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı  gerçekleşti.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Süper Lig'de yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı.

Toplantıya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları iştirak ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gelmedi. Galatasaray dışında tüm kulüpler başkan düzeyinde toplantıya katıldı.  Toplantıda, yayıncı kuruluşun taleplerinin görüşüldü

Toplantının ardından Nihat Özdemir ve Fikret Orman'dan açıklamalar geldi. Nihat Özdemir açıklamasında, "beİN ile görüşmeleri yapacağız ve nasıl bir anlaşma yaptığımızı açıklayacağız. Liglerin geç başlaması gibi bir durum yok. beİN ile yola devam edeceğimizi umut ediyorum. Kulüplere en kısa sürede ödeme yapılmasını sağlayacağız. Yayıncı kuruluş beİN ile TFF arasında bir sözleşme var. Yapılan toplantılar sonucunda elde ettiğimiz verileri, Kulüpler Birliği Vakfı ile paylaştık" dedi.

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