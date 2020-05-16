Nihat Özdemir: Duruma göre lige temmuz ayı ortasında da başlayabiliriz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özdemir, koronavirüsün seyrine göre liglerin temmuz ayının ortasında da başlatılabileceğini belirtti.

CNN Turk’te canlı yayında konuşan Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:



“Liglerin 12 Haziran'da yeniden başlama kararı, tek başımıza aldığımız bir karar değil.

Biz UEFA'nın bir parçasıyız. Mutlaka UEFA'nın görüşleri çok önemlidir. UEFA bize diyor ki, yapılabilirse temmuz ayı sonuna kadar bu maçları tamamlayın.

"DURUMA GÖRE LİGİ TEMMUZ AYI ORTASINDA DA BAŞLATABİLİRİZ"

Sayın Bakanımız Kasapoğlu'yla toplantı yaptık. Herkesin görüşü 'Maçlar haziran ayında oynanabilir mi?' şeklindeydi. Yani karar bir istişare ile alındı ama birçok olasılık var. Biz de zaten 'şimdilik' diye karar aldık. Elimizde 10'a yakın senaryo var.

Alternatiflerimize göre lige temmuz ayı ortası da başlayabiliriz ve 13-14 Ağustos'ta bitirebiliriz.

"ÇOK ŞÜKÜR EN İYİ DURUMDA OLAN ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYORUZ"

Peki nihai kararı verirken neye bakacağız, koronavirüsün gidişatına... Bence bizde bu süreç çok iyi gidiyor. En iyi durumda olan ülkelerin başında çok şükür Türkiye geliyor.

Zaman açısından sıkıntımız yok, koronavirüs süreci de iyi gidiyor. Belki temmuz ayındaki maçlarımızı seyircili oynayacağız.

"BİZDEN ÇOK ÇOK KÖTÜ DURUMDAKİ ÜLKELER BAŞLAMA TARİHİ İLAN ETTİ"

Birçok ülke bizden çok çok kötü durumda olmasına rağmen liglerin yeniden başlama tarihlerini ilan ettiler.

Sağlık Bakanımız ile görüştük, kendisine durumu anlattım ve 12 Haziran'da başlamak istediğimizi söyledim, biz duramayız dedim.

Sağlık Bakanımız da bize ‘siz özerk bir kurumsunuz, kararınızı alabilirsiniz, elinizdeki protokol çok iyi, başınız sıkıştığı zaman bana danışabilirsiniz’ dedi.

"FUTBOLDA TAKIMLAR OYNANMASINI İSTİYOR"

Basketbol, voleybol ve hentbolda takımlar ligin tamamlanmasını istedi, bizde öyle değil. Takımlarımız ligin oynanarak tamamlanmasını istiyor.

Her kulüp kendi çıkarlarına uygun kararın alınmasını istiyor. Adil olsunlar, şeffaf olsunlar.

'LİGLER OYNANMASIN' DİYEN TAKIMLAR

Ligde kalma konusunda endişesi olan bazı takımlarımız ve bazı teknik direktörlerin 'ligler oynanmasın' talebi var.

"TEK ŞEHİRDE OYNATMA PLANIMIZ YOK"

Bizim planımız seyircisiz olarak her takımın kendi sahasında oynayarak ligleri tamamlamak fakat çok hızlı değişen bir süreç yaşıyoruz. Önümüzde zamanımız var. Bugün itibariyle bizim ligleri tek bir şehirde oynatma programımız yok.

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ

Futbolcu ile kulübün yapmış olduğu anlaşmalar esas olandır. Aralarında daima özel maddeler olan sözleşmeler olabilir. Onları da inceleyeceğiz ve hukuk kurulumuz karar verecek. Zor konular.

Stat geliri yok, sponsor geliri düşmüş. Kulüplerin hali ortada. Tüm bu durumları inceleyerek kurulumuz karar verecek.

“İPTAL EDİLEN LİGLERDE BÜYÜK PUAN FARKLARI VARDI, BİZDE ÖYLE DEĞİL”

Süper Lig'de bugün iki takımımız aynı puanda. Arkasındaki iki takım da az puan farkıyla üçüncü ve dördüncü. Hemen arkalarında ilk dörde girecek iki üç takım daha var. Düşme hattı da keza öyle. Bizim ligde iptal kararı vermek kolay değil. İptal edilen liglerde büyük puan farkları vardı.

Nefes nefese giden bir ligde bizim tek bir yolumuz var, ligleri oynatmak.

KADINLAR LİGİ NE OLACAK?

Kadınlar Ligi ne olacak diye bize çok soru geliyor. Kadın futboluna çok önem veriyoruz. Biz bu işte biraz geç kaldık. O daha basit, kolay halledebileceğimiz bir sistem. Erkekleri bir halledelim, o konuyu da halledeceğiz.”

“LİGLERİ BİTİRMEK İSTİYORUZ, DİĞER ŞARTLARI HİÇ KONUŞMADIK”

Ligler 12 Haziran'da başlamazsa bunun 19'u var. Liglerin oynatılmama ihtimalini düşünmek istemiyoruz. Hiç başka bir alternatif düşünemiyoruz. Oynatarak bu ligleri bitirmek istiyoruz. Diğer şartları hiç konuşmadık, yoksa değişik yerlere çekilir.

“BUNDESLİGA’DA DİŞ MACUNU ALMAK İÇİN KARANTİNAYI DELEN ANTRENÖR BU HAFTAKİ MAÇA ÇIKAMAYACAK”

Şu anda Bundesliga başladı, bizim için büyük ölçü. Bütün takımları lig başlamadan 15 gün önce karantinaya aldılar. Dün bir antrenör diş macunu almak için karantinayı deldi. Bu haftaki maçta takımın başında olamıyor. Bu kadar dikkat ediyorlar.

LİG BAŞLAYINCA KORONAVİRÜSE YAKALANAN OLURSA NE OLACAK?

Takımlar hazırlanırken sık sık koronavirüs testi yaparak yollarına devam edecekler. Pozitif çıkanları ayıracağız, diğerlerine test yaparak devam edeceğiz. Bundesliga'da 14 oyuncu kalsa dahi liglere devam etme kararı aldılar. Ne yapıp edip ligi oynatarak bitirmek istiyorlar. Bizim de hedefimiz bu.

YAYINCI KURULUŞUN AKIBETİ

Yayıncı kuruluş ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştık, daha 2 yıl kontratımız var. Maçlar durduğu için yayıncı kuruluş da ödemeleri durdurdu. Kendileri gelirlerinde düşüş olduğunu bildirdi. Yola onlarla devam etmek istiyoruz.”