TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan görevinden istifa etti

SPOR GÜNDEMİ

Erteleme kararı sonrası TFF'de istifa Erteleme kararı sonrası TFF'de istifa TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ve F.Bahçe'den açıklama geldi: Yalan haber Ve F.Bahçe'den açıklama geldi: Yalan haber Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'le ilgili basında çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray transferde bombayı patlattı! 3 yıldıza imza attırdı... Galatasaray transferde bombayı patlattı! 3 yıldıza imza attırdı... Galatasaray kulübü, Sivasspor'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ön protokol imzalandı.

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca geliyor Fenerbahçe'ye İspanyol hoca geliyor ‘Ligi bilen' hoca arayan Sarı-Lacivertliler'den herkesi ters köşeye yatıracak bir hamle geldi. Buna göre yönetim ‘İspanyolca bilen Türk antrenör' arayışlarına başladı! İddiaya göre bu girişimin nedeni, Fenerbahçe'nin yeni sezon için İspanyol bir teknik adamla anlaşmış olması. İşte İspanya'dan gelebilecek muhtemel hoca adayları...

Kobe Bryant'ın mezarını kazarken yakalandı Kobe Bryant'ın mezarını kazarken yakalandı Helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin mezarını kazan bir kişi suçüstü yakalandı.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu! 4 yıldız geliyor... Beşiktaş'ta transfer operasyonu! 4 yıldız geliyor... Beşiktaş'ta sezon sonuna doğru yapılması planlanan transfer operasyonu erkene çekilirken, Sergen Yalçın ve yardımcıları eve kapanıp, gündemdeki tüm oyuncuların maçlarını tek tek izleyecek.