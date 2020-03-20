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aksam.com.tr
  • 20 Mart 2020 Cuma 13:23
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  • 20 Mart 2020 Cuma 13:52

TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan görevinden istifa etti

TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan görevinden istifa etti

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TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı:

“Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibari ile istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum.”

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