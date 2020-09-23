TFF, amatör maçların ekim ayı sonuna kadar ertelendiğini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatör müsabakaların ekim ayı sonuna ertelendiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 23.09.2020 tarihli toplantısında, amatör maçların ekim ayı sonuna kadar ertelenmesi ve bu tarihten sonra ilgili kurulların görüşleri doğrultusunda tekrar değerlendirme yapılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Pandemi sebebiyle tüm liglerin iptal edildiği, profesyonel liglerin ise belirlenmiş kurallar çerçevesinde oynatıldığının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TFF Sağlık Kurulu ve ona bağlı oluşturulan Pandemi Danışma Kurulu ile yapılan istişareler sonrasında amatör müsabakalarda yeterli sağlık tedbirleri alınamayacağı, PCR testlerinin gerçekleşmesinde olumsuzluklar yaşanabileceği ve insan sağlığı ile ilgili ciddi riskler oluşabileceği görüşü hasıl olmuştur. Bu nedenle; 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Büyükler ve Yerel Amatör Alt Yaş Grubu müsabakaları hakkında pandemi süreci takip edilerek ilgili kurumlar ile görüş alışverişinde bulunulmasına ve oluşacak yeni şartlara göre ekim ayı sonunda tekrar değerlendirme yapılmasına ve bu müsabakaların program ve lig statülerinin bu şartlara göre belirlenmesine karar verilmiştir."