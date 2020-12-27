TFF, Aaron Lennon'ın kırmızı kartını iptal etmedi

Kayserispor'un Aaron Lennon'ın kırmızı kartının iptali için TFF'ye yaptığı başvuru kabul edilmedi.

Medipol Başakşehir’de forma giyen Rafael’in Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartın PFDK tarafından iptal edilmesi üzerine Kayserispor’un Aaron Lennon için yaptığı başvuru reddedildi.



Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 26 Aralık 2020 tarih, 34 sayılı ve Hes Kablo Kayserispor Kulübünün başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında Aaron Justin Lennon’un görmüş olduğu 2. sarı kartın ve devamında gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebi incelendi. Futbol Disiplin Talimatının 86/3. maddesinde Disiplin Kurullarının, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını (sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarını) ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabileceği hükmü yer almakta olup, bu hüküm ile Kurulumuza sadece şahısta hata halini düzeltme yetkisi tanınmıştır. Futbol Disiplin Talimatının 86/2. maddesi uyarınca diğer hallerde hakem kararları bağlayıcıdır. bu doğrultuda Hes Kablo Kayserispor Kulübü sporcusu Aaron Justin Lennon hakkında, somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine karar verilmiştir" denildi.