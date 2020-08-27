  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Ağustos 2020 Perşembe 18:19
  • |
  • Son Güncelleme:

TFF, 47 kişilik üst klasman hakem listesini açıkladı

TFF, 47 kişilik üst klasman hakem listesini açıkladı

Paylaş

TFF, 2020-2021 sezonu üst klasman hakem listesini yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda görev alacak olan üst klasman hakem listesini yayımladı. Listede 47 hakem yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yer alan listede 47 hakem bulunuyor. TFF’nin açıkladığı üst klasman hakem listesi şu şekilde:

Caner Ak - Adana

Zorbay Kaçak - Adana

Ali Palabıyık - Ankara

Burak Pakkan - Ankara

Erkan Özdamar - Ankara

Kadir Sağlam - Ankara

Serkan Tokat - Ankara

Yaşar Kemal Uğurlu - Ankara

Burak Şeker - Antalya

Murat Erdoğan - Antalya

Mustafa Öğretmenoğlu - Antalya

Sarper Barış Saka - Antalya

Bahattin Şimşek - Aydın

Arda Kardeşler - Bursa

Cihan Aydın - Bursa

Ali Şansalan - Çanakkale

Ümit Öztürk - Denizli

Özgür Yankaya - Edirne

Suat Arslanboğa - Eskişehir

Turgut Doman - Eskişehir

Abdullah Buğra Taşkınsoy - İstanbul

Cüneyt Çakır - İstanbul

Çağdaş Altay - İstanbul

Emre Malok - İstanbul

Fırat Aydınus - İstanbul

Hüseyin Göçek - İstanbul

Mert Güzenge - İstanbul

Mete Kalkavan - İstanbul

Mustafa Kürşad Filiz - İstanbul

Onur Özütoprak - İstanbul

Tugay Kaan Numanoğlu - İstanbul

Volkan Bayarslan - İstanbul

Alper Ulusoy - İzmir

Direnç Tonusluoğlu - İzmir

Emre Kargın - İzmir

Hakan Ceylan - İzmir

Halil Umut Meler - İzmir

Halis Özkahya - İzmir

Kutluhan Bilgiç - İzmir

Yiğit Arslan - İzmir

Abdulkadir Bitigen - Kayseri

Alper Çetin - Kocaeli

Koray Gençerler - Manisa

Atilla Karaoğlan - Sakarya

Bülent Birincioğlu - Trabzon

Ramazan Keleş - Trabzon

Yasin Kol - Trabzon

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

'Şike kumpası' davasıyla ilgili karar! Trabzonspor, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek
'Şike kumpası' davasıyla ilgili karar! Trabzonspor, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek

'Şike kumpası' davasıyla ilgili karar! Trabzonspor, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyecek

G.Saray'ın yeni transferi bu akşam İstanbul'a geliyor! 3+1 yıllık imza
G.Saray'ın yeni transferi bu akşam İstanbul'a geliyor! 3+1 yıllık imza

G.Saray'ın yeni transferi bu akşam İstanbul'a geliyor! 3+1 yıllık imza

F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması geldi
F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması geldi

F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 'Yeni Salah' Aslan oluyor
Cimbom durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 'Yeni Salah' Aslan oluyor

Cimbom durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 'Yeni Salah' Aslan oluyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mısır'ın Zamalek ekibinde forma giyen 22 yaşındaki forvet Mostafa Mohamed'e kancayı taktı. Cimbom, Mısır'da Mohamed Salah ve Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülen futbolcu için temaslarını sıklaştırdı. Sarı-Kırmızılılar, Zamalek'in kapıyı 3 milyon eurodan açtığı futbolcuyu kadrosuna katarsa oyuncuya 800 bin euro maaş verecek.

Nwakaeme'den F.Bahçe sorusuna beklenmedik cevap
Nwakaeme'den F.Bahçe sorusuna beklenmedik cevap

Nwakaeme'den F.Bahçe sorusuna beklenmedik cevap

Trabzonspor'un Nijeryalı sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. 31 yaşındaki futbolcu, ‘Fenerbahçe'den sana bir teklif geldi mi?' sorusuna, “Ayrılmak gibi bir hedefim yok ve ayrılmayı düşünmüyorum” dedi ancak “Eğer ayrılacaksam Trabzonspor'u mutlu edecek bir teklif sunulmalı” diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.

Vedat, Götze'yi getirecek
Vedat, Götze'yi getirecek

Vedat, Götze'yi getirecek

Kosovalı forveti 19 milyon euroya Lazio'ya satan Sarı-Lacivertliler, bu paranın bir bölümünü Götze transferi için kullanacak. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı buradan karşılanacak.

Babası isyan etti: Oğluma yanlış yaptılar
Babası isyan etti: Oğluma yanlış yaptılar

Babası isyan etti: Oğluma yanlış yaptılar

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Beşiktaş taraftarının Burak Yılmaz tutumunu eleştirdi: “Burak Beşiktaş'ta çok mutluydu. Transferinde tepki verdiler ama doğru bulmuyorum. Haksız bir penaltı aldığı iddiasıyla başarısızlıklarını oğlumun üzerine yıktılar. Bitime 24 hafta daha vardı.”

Lyon teklif yükseltti, Luiz Gustavo'ya yol göründü
Lyon teklif yükseltti, Luiz Gustavo'ya yol göründü

Lyon teklif yükseltti, Luiz Gustavo'ya yol göründü

Olimpik Lyon, Fenerbahçe'nin başarılı ön liberosu Luiz Gustavo için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibi, Brezilyalı futbolcu için Sarı-Lacivertlilere yaptığı teklifini bonuslarla birlikte 8,5 milyon euroya yükseltti. Fenerbahçe'nin talebi ise 10 milyon euro.

Adem Ljajic kesin gidici
Adem Ljajic kesin gidici

Adem Ljajic kesin gidici

Suudi Arabistan basını Al Nasr kulübünün, Beşiktaşlı Adem Ljajic'in transferi konusunda Siyah-Beyazlı kulüple anlaştığını duyurdu.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.