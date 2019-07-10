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  3. TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi

TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi

TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi

TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunda takımların mücadele edeceği gruplar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda grupların belirlendiği belirtildi.

Ligde birinci, ikinci ve üçüncü grupta yer alacak takımlar şöyle:

1. Grup: 24Erzincanspor, 68 Aksaray Belediyespor, Artvin Hopaspor, Çankaya, Çatalcaspor, Düzcespor, Erzin Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediyespor, Kızılcabölükspor, Manisaspor, Serik Belediyespor, Silivrispor, Sultanbeyli Belediyespor, Şile Yıldızspor, Tire 1922, Tokatspor, Yeni Orduspor, Yomraspor

2. Grup: 1877 Alemdağspor, Ağrı 1970 Spor, Belediye Derincespor, Büyükçekmece Tepecikspor, Cizrespor, Elaziz Belediyespor, Erbaaspor, Erokspor, Fatsa Belediyespor, Fethiyespor, Karşıyaka, Kemerspor 2003, Kocaelispor, Kozan Belediyespor, Ofspor, Payasspor, Turgutluspor

3. Grup: Altındağ Belediyespor, Batman Petrolspor, Bayrampaşa, Darıca Gençlerbirliği, Diyarbekirspor, Gölcükspor, Halide Edip Adıvarspor, Karacabey Belediyespor, Kelkit Belediye Hürriyetspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Modafenspor, Muğlaspor, Nazilli Belediyespor, Nevşehir Belediyespor, Osmaniyespor, Pazarspor, Somaspor, Yozgatspor 1959

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