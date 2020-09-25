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aksam.com.tr
  • 25 Eylül 2020 Cuma 15:25
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TFF, 3 hakemde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı

TFF, 3 hakemde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı

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TFF, iki gün önce yapılan rutin koronavirüs testleri sonucu 3 hakemde kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“İki Klasman hakemimiz ile bir Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.”

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