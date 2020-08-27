TFF 1. Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, genel sekreter Kadir Kardaş, maç planlama müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Yılmaz Büyükaydın, "Pandemi sürecinde ülkemiz için kahramanca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik birçok etkinlik planlıyoruz. Onlara futbol aracağılıyla moral vermek ve şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Uzun bir sezonu pandemiye rağmen başarıyla tamamladık. Futbolun geri dönüşü için sağlık kurulumuz da çok önemli bir protokol hazırladı. Onların çalışmaları futbolun gelecek sezon da oynanması için bize ışık tutacaktır. Taraftarın olmadığı karşılaşmaların futbol coşkusuna olumsuz etkileri oluyor. Hedefimiz, insan sağlığını gözeterek taraftarları takımlarıyla buluşturmak. Ekim ayında düşük kapasiteyle de olsa taraftarlar maçları izleyebilecek." ifadelerini kullandı.
Planlamaya göre 1. Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk yarı 4 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarı 22 Ocak'ta başlayacak ve sezon 8 Mayıs 2021'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.
- İLK HAFTANIN PROGRAMI
TFF 1. Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:
Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Adanaspor-İstanbulspor
Osmanlıspor-Eskişehirspor
Altay-Yılport Samsunspor
Boluspor-Ankara Keçiörengücü
Bursaspor-Adana Demirspor
Menemenspor-Altınordu
Balıkesirspor-Giresunspor
Akhisarspor-Tuzlaspor
Yeni sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kolombiyalı gazeteci Juan Carlos Pamo da transferle ilgili “Kesin olarak teyit ettik. Galatasaray, Oscar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu Galatasaray'a katılmak için bu akşam İstanbul'a uçuyor” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile görüşmelerin sürdüğünü ve henüz imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını açıkladı.
Trabzonspor'un Nijeryalı sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. 31 yaşındaki futbolcu, ‘Fenerbahçe'den sana bir teklif geldi mi?' sorusuna, “Ayrılmak gibi bir hedefim yok ve ayrılmayı düşünmüyorum” dedi ancak “Eğer ayrılacaksam Trabzonspor'u mutlu edecek bir teklif sunulmalı” diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.
Kosovalı forveti 19 milyon euroya Lazio'ya satan Sarı-Lacivertliler, bu paranın bir bölümünü Götze transferi için kullanacak. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı buradan karşılanacak.
Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Beşiktaş taraftarının Burak Yılmaz tutumunu eleştirdi: “Burak Beşiktaş'ta çok mutluydu. Transferinde tepki verdiler ama doğru bulmuyorum. Haksız bir penaltı aldığı iddiasıyla başarısızlıklarını oğlumun üzerine yıktılar. Bitime 24 hafta daha vardı.”
Olimpik Lyon, Fenerbahçe'nin başarılı ön liberosu Luiz Gustavo için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibi, Brezilyalı futbolcu için Sarı-Lacivertlilere yaptığı teklifini bonuslarla birlikte 8,5 milyon euroya yükseltti. Fenerbahçe'nin talebi ise 10 milyon euro.