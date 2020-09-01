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aksam.com.tr
  • 01 Eylül 2020 Salı 13:27
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TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e de harcama limiti geliyor

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e de harcama limiti geliyor

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, kademeli olarak TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e harcama limiti getirmeyi planladıklarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’e de kademeli olarak harcama limiti getirmeyi planladıklarını açıkladı.

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