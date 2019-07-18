TFF 1. Lig kura çekimi gerçekleşti! 2019 2020 TFF 1. Lig fikstürü
Sporseverlerin merakla beklediği TFF 1. Lig kura çekimi 18 Temmuz Perşembe günü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılıyor. 2019 2020 TFF 1. Lig fikstürü, binlerce vatandaş tarafından aratılmaya başladı. Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, TFF 1. Lig kulüpleri başkan ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. İşte detaylar
Spor Toto Süper Lig kura çekimlerinin ardından gözler TFF 1. Lig kura çekimlerine çevirildi. Futbolu yakından takip eden binlerce vatandaş TFF 2019 2020 1. Lig fikstürünü merak ediyor. 1. Lig kura çekimleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılıyor. TFF 1. Lig, toplam 18 takımın katılımıyla oynanmaktadır. Çift devreli lig usulünün uygulandığı ligde mücadele eden her bir takım rakipleriyle sezon içerisinde toplam iki kez karşılaşmaktadır. Haberimiz içerisinden 2019 2020 TFF 1. Lig fikstürüne ulaşabilirsiniz
2019 2020 TFF 1. LİG FİKSTÜRÜ
1. Hafta
ESKİŞEHİRSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ
HATAYSPOR - ALTINORDU A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR - BALIKESİRSPOR
GİRESUNSPOR -MENEMEN SPOR
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-BOLUSPOR
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BURSASPOR
AKHİSARSPOR-ADANASPOR A.Ş.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -İSTANBULSPOR A.Ş.
ALTAY -ÜMRANİYESPOR
2. Hafta
BALIKESİRSPOR -BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ÜMRANİYESPOR-GİRESUNSPOR
BOLUSPOR-ADANA DEMİRSPOR
ALTINORDU A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş.-ALTAY
MENEMEN SPOR-HATAYSPOR
BURSASPOR-AKHİSARSPOR
ADANASPOR A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR
KEÇİÖRENGÜCÜ-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
3. Hafta
ADANA DEMİRSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ
AKHİSARSPOR-ALTINORDU A.Ş.
GİRESUNSPOR-HATAYSPOR
ALTAY-BALIKESİRSPOR
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-MENEMEN SPOR
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-ADANASPOR A.Ş.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -BOLUSPOR
ESKİŞEHİRSPOR -BURSASPOR
ÜMRANİYESPOR-İSTANBULSPOR A.Ş.
4. Hafta
İSTANBULSPOR A.Ş.-GİRESUNSPOR
KEÇİÖRENGÜCÜ-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
BALIKESİRSPOR -ÜMRANİYESPOR
HATAYSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
ADANASPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR
BOLUSPOR-ALTAY
MENEMEN SPOR-AKHİSARSPOR
ALTINORDU A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR
BURSASPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
5. Hafta
ALTAY-KEÇİÖRENGÜCÜ
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-ALTINORDU A.Ş.
ESKİŞEHİRSPOR -MENEMEN SPOR
İSTANBULSPOR A.Ş.-BALIKESİRSPOR
AKHİSARSPOR-HATAYSPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -ADANASPOR A.Ş.
ÜMRANİYESPOR-BOLUSPOR
ADANA DEMİRSPOR-BURSASPOR
GİRESUNSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
6. Hafta
BALIKESİRSPOR -GİRESUNSPOR
BOLUSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş.
KEÇİÖRENGÜCÜ-ÜMRANİYESPOR
ALTINORDU A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR
ADANASPOR A.Ş.-ALTAY
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-AKHİSARSPOR
HATAYSPOR-ESKİŞEHİRSPOR
BURSASPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
MENEMEN SPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
7. Hafta
İSTANBULSPOR A.Ş.-KEÇİÖRENGÜCÜ
GİRESUNSPOR-AKHİSARSPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -ALTINORDU A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR-MENEMEN SPOR
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-HATAYSPOR
ALTAY-BURSASPOR
BALIKESİRSPOR -BOLUSPOR
ÜMRANİYESPOR-ADANASPOR A.Ş.
ESKİŞEHİRSPOR -FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
8. Hafta
HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR
BOLUSPOR-GİRESUNSPOR
BURSASPOR-ÜMRANİYESPOR
MENEMEN SPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ADANASPOR A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş.
KEÇİÖRENGÜCÜ-BALIKESİRSPOR
ALTINORDU A.Ş.-ALTAY
AKHİSARSPOR-ESKİŞEHİRSPOR
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
9. Hafta
GİRESUNSPOR -ESKİŞEHİRSPOR
BOLUSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ
ÜMRANİYESPOR-ALTINORDU A.Ş.
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-AKHİSARSPOR
ALTAY -MENEMEN SPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -HATAYSPOR
ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş.-BURSASPOR
BALIKESİRSPOR -ADANASPOR A.Ş.
10. Hafta
AKHİSARSPOR -ADANA DEMİRSPOR
ADANASPOR A.Ş.-BOLUSPOR
ALTINORDU A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş.
KEÇİÖRENGÜCÜ-GİRESUNSPOR
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
MENEMEN SPOR-ÜMRANİYESPOR
BURSASPOR-BALIKESİRSPOR
HATAYSPOR-ALTAY
ESKİŞEHİRSPOR -OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
11. Hafta
GİRESUNSPOR -OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
İSTANBULSPOR A.Ş.-MENEMEN SPOR
ÜMRANİYESPOR-HATAYSPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -AKHİSARSPOR
BALIKESİRSPOR -ALTINORDU A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR-ESKİŞEHİRSPOR
ALTAY -FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
BOLUSPOR-BURSASPOR
KEÇİÖRENGÜCÜ-ADANASPOR A.Ş.
12. Hafta
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-ADANA DEMİRSPOR
HATAYSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş.
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ÜMRANİYESPOR
ADANASPOR A.Ş.-GİRESUNSPOR
BURSASPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ
MENEMEN SPOR-BALIKESİRSPOR
AKHİSARSPOR -ALTAY
ALTINORDU A.Ş.-BOLUSPOR
ESKİŞEHİRSPOR -BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
13. Hafta
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
BOLUSPOR-MENEMEN SPOR
BALIKESİRSPOR -HATAYSPOR
ALTAY -ESKİŞEHİRSPOR
ÜMRANİYESPOR-AKHİSARSPOR
KEÇİÖRENGÜCÜ-ALTINORDU A.Ş.
GİRESUNSPOR -ADANA DEMİRSPOR
İSTANBULSPOR A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
ADANASPOR A.Ş.-BURSASPOR
14. Hafta
ALTINORDU A.Ş. -ADANASPOR A.Ş.
ESKİŞEHİRSPOR -ÜMRANİYESPOR
BURSASPOR-GİRESUNSPOR
AKHİSARSPOR -İSTANBULSPOR A.Ş.
MENEMEN SPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BALIKESİRSPOR
HATAYSPOR-BOLUSPOR
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-ALTAY
ADANA DEMİRSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
15. Hafta
ÜMRANİYESPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
ADANASPOR A.Ş.-MENEMEN SPOR
İSTANBULSPOR A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR
BALIKESİRSPOR -AKHİSARSPOR
KEÇİÖRENGÜCÜ-HATAYSPOR
BOLUSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -GİRESUNSPOR
ALTAY -ADANA DEMİRSPOR
ALTINORDU A.Ş.-BURSASPOR
16. Hafta
MENEMEN SPOR-BURSASPOR
HATAYSPOR-ADANASPOR A.Ş.
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-İSTANBULSPOR A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR-ÜMRANİYESPOR
GİRESUNSPOR -ALTINORDU A.Ş.
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-KEÇİÖRENGÜCÜ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -ALTAY
AKHİSARSPOR -BOLUSPOR
ESKİŞEHİRSPOR -BALIKESİRSPOR
17. Hafta
BURSASPOR-HATAYSPOR
ALTINORDU A.Ş.-MENEMEN SPOR
BOLUSPOR-ESKİŞEHİRSPOR
KEÇİÖRENGÜCÜ-AKHİSARSPOR
ÜMRANİYESPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ALTAY -GİRESUNSPOR
ADANASPOR A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR
BALIKESİRSPOR -OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
18. Hafta
BOLUSPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
BALIKESİRSPOR -ADANA DEMİRSPOR
BURSASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
MENEMEN SPOR-GİRESUNSPOR
İSTANBULSPOR A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ADANASPOR A.Ş.-AKHİSARSPOR
KEÇİÖRENGÜCÜ-ESKİŞEHİRSPOR
ÜMRANİYESPOR-ALTAY
ALTINORDU A.Ş.-HATAYSPOR
19. Hafta
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -BALIKESİRSPOR
HATAYSPOR-MENEMEN SPOR
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-KEÇİÖRENGÜCÜ
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ALTINORDU A.Ş.
GİRESUNSPOR -ÜMRANİYESPOR
ALTAY -İSTANBULSPOR A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR-BOLUSPOR
AKHİSARSPOR -BURSASPOR
ESKİŞEHİRSPOR -ADANASPOR A.Ş.
20. Hafta
KEÇİÖRENGÜCÜ-ADANA DEMİRSPOR
HATAYSPOR-GİRESUNSPOR
MENEMEN SPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş.-ÜMRANİYESPOR
ALTINORDU A.Ş.-AKHİSARSPOR
BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR
BALIKESİRSPOR -ALTAY
ADANASPOR A.Ş.-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
BOLUSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
21. Hafta
AKHİSARSPOR -MENEMEN SPOR
ÜMRANİYESPOR-BALIKESİRSPOR
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-HATAYSPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -KEÇİÖRENGÜCÜ
ESKİŞEHİRSPOR -ALTINORDU A.Ş.
GİRESUNSPOR -İSTANBULSPOR A.Ş.
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR
ALTAY -BOLUSPOR
ADANA DEMİRSPOR -ADANASPOR A.Ş.
22. Hafta
BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR
BALIKESİRSPOR -İSTANBULSPOR A.Ş.
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GİRESUNSPOR
BOLUSPOR-ÜMRANİYESPOR
HATAYSPOR-AKHİSARSPOR
MENEMEN SPOR-ESKİŞEHİRSPOR
KEÇİÖRENGÜCÜ-ALTAY
ADANASPOR A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ALTINORDU A.Ş.-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
23. Hafta
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-MENEMEN SPOR
GİRESUNSPOR -BALIKESİRSPOR
ÜMRANİYESPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ
ESKİŞEHİRSPOR -HATAYSPOR
ADANA DEMİRSPOR-ALTINORDU A.Ş.
AKHİSARSPOR -FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
ALTAY -ADANASPOR A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. -BOLUSPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -BURSASPOR
24. Hafta
MENEMEN SPOR-ADANA DEMİRSPOR
ADANASPOR A.Ş.-ÜMRANİYESPOR
ALTINORDU A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
AKHİSARSPOR -GİRESUNSPOR
KEÇİÖRENGÜCÜ-İSTANBULSPOR A.Ş.
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR
BOLUSPOR-BALIKESİRSPOR
BURSASPOR-ALTAY
HATAYSPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
25. Hafta
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -MENEMEN SPOR
ADANA DEMİRSPOR-HATAYSPOR
BALIKESİRSPOR -KEÇİÖRENGÜCÜ
ESKİŞEHİRSPOR -AKHİSARSPOR
ALTAY-ALTINORDU A.Ş.
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş.-ADANASPOR A.Ş.
ÜMRANİYESPOR-BURSASPOR
GİRESUNSPOR -BOLUSPOR
26. Hafta
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR
ESKİŞEHİRSPOR -GİRESUNSPOR
BURSASPOR-İSTANBULSPOR A.Ş.
HATAYSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ALTINORDU A.Ş.-ÜMRANİYESPOR
ADANASPOR A.Ş.-BALIKESİRSPOR
KEÇİÖRENGÜCÜ-BOLUSPOR
MENEMEN SPOR-ALTAY
AKHİSARSPOR -OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
27. Hafta
ÜMRANİYESPOR-MENEMEN SPOR
ALTAY -HATAYSPOR
İSTANBULSPOR A.Ş.-ALTINORDU A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR-AKHİSARSPOR
GİRESUNSPOR -KEÇİÖRENGÜCÜ
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-ESKİŞEHİRSPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
BOLUSPOR-ADANASPOR A.Ş.
BALIKESİRSPOR -BURSASPOR
28.Hafta
ESKİŞEHİRSPOR -ADANA DEMİRSPOR
BURSASPOR-BOLUSPOR
MENEMEN SPOR-İSTANBULSPOR A.Ş.
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-GİRESUNSPOR
HATAYSPOR-ÜMRANİYESPOR
AKHİSARSPOR -BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ADANASPOR A.Ş.-KEÇİÖRENGÜCÜ
ALTINORDU A.Ş.-BALIKESİRSPOR
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ALTAY
29. Hafta
BALIKESİRSPOR -MENEMEN SPOR
İSTANBULSPOR A.Ş.-HATAYSPOR
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -ESKİŞEHİRSPOR
ALTAY -AKHİSARSPOR
BOLUSPOR-ALTINORDU A.Ş.
ÜMRANİYESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
KEÇİÖRENGÜCÜ-BURSASPOR
GİRESUNSPOR -ADANASPOR A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR -OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
30. Hafta
BURSASPOR-ADANASPOR A.Ş.
MENEMEN SPOR-BOLUSPOR
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş.
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ADANA DEMİRSPOR-GİRESUNSPOR
AKHİSARSPOR -ÜMRANİYESPOR
ALTINORDU A.Ş.-KEÇİÖRENGÜCÜ
HATAYSPOR-BALIKESİRSPOR
ESKİŞEHİRSPOR -ALTAY
31. Hafta
KEÇİÖRENGÜCÜ-MENEMEN SPOR
BOLUSPOR-HATAYSPOR
ÜMRANİYESPOR-ESKİŞEHİRSPOR
ADANASPOR A.Ş.-ALTINORDU A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş.-AKHİSARSPOR
GİRESUNSPOR -BURSASPOR
BALIKESİRSPOR -FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -ADANA DEMİRSPOR
ALTAY -OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
32. Hafta
MENEMEN SPOR-ADANASPOR A.Ş.
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BOLUSPOR
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-ÜMRANİYESPOR
GİRESUNSPOR -BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ESKİŞEHİRSPOR -İSTANBULSPOR A.Ş.
BURSASPOR -ALTINORDU A.Ş.
HATAYSPOR -KEÇİÖRENGÜCÜ
AKHİSARSPOR -BALIKESİRSPOR
ADANA DEMİRSPOR -ALTAY
33. Hafta
KEÇİÖRENGÜCÜ-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
ÜMRANİYESPOR-ADANA DEMİRSPOR
ALTAY -BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
ALTINORDU A.Ş.-GİRESUNSPOR
BOLUSPOR-AKHİSARSPOR
BALIKESİRSPOR -ESKİŞEHİRSPOR
ADANASPOR A.Ş.-HATAYSPOR
BURSASPOR-MENEMEN SPOR
İSTANBULSPOR A.Ş.-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
34. Hafta
ESKİŞEHİRSPOR -BOLUSPOR
GİRESUNSPOR -ALTAY
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-BALIKESİRSPOR
AKHİSARSPOR -KEÇİÖRENGÜCÜ
MENEMEN SPOR-ALTINORDU A.Ş.
ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -ÜMRANİYESPOR
HATAYSPOR-BURSASPOR
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ADANASPOR A.Ş.