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  3. TFF 1. Lig kura çekimi gerçekleşti! 2019 2020 TFF 1. Lig fikstürü

TFF 1. Lig kura çekimi gerçekleşti! 2019 2020 TFF 1. Lig fikstürü

TFF 1. Lig kura çekimi gerçekleşti! 2019 2020 TFF 1. Lig fikstürü

Sporseverlerin merakla beklediği TFF 1. Lig kura çekimi 18 Temmuz Perşembe günü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılıyor. 2019 2020 TFF 1. Lig fikstürü, binlerce vatandaş tarafından aratılmaya başladı. Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, TFF 1. Lig kulüpleri başkan ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. İşte detaylar

Spor Toto Süper Lig kura çekimlerinin ardından gözler TFF 1. Lig kura çekimlerine çevirildi. Futbolu yakından takip eden binlerce vatandaş TFF 2019 2020 1. Lig fikstürünü merak ediyor. 1. Lig kura çekimleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılıyor. TFF 1. Lig, toplam 18 takımın katılımıyla oynanmaktadır. Çift devreli lig usulünün uygulandığı ligde mücadele eden her bir takım rakipleriyle sezon içerisinde toplam iki kez karşılaşmaktadır. Haberimiz içerisinden 2019 2020 TFF 1. Lig fikstürüne ulaşabilirsiniz

2019 2020 TFF 1. LİG FİKSTÜRÜ

1. Hafta

ESKİŞEHİRSPOR                - KEÇİÖRENGÜCÜ

HATAYSPOR - ALTINORDU A.Ş.

ADANA DEMİRSPOR - BALIKESİRSPOR

GİRESUNSPOR  -MENEMEN SPOR

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-BOLUSPOR

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BURSASPOR

AKHİSARSPOR-ADANASPOR A.Ş.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -İSTANBULSPOR A.Ş.

ALTAY   -ÜMRANİYESPOR

2. Hafta

BALIKESİRSPOR -BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

ÜMRANİYESPOR-GİRESUNSPOR

BOLUSPOR-ADANA DEMİRSPOR

ALTINORDU A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

İSTANBULSPOR A.Ş.-ALTAY

MENEMEN SPOR-HATAYSPOR

BURSASPOR-AKHİSARSPOR

ADANASPOR A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR

KEÇİÖRENGÜCÜ-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

3. Hafta

ADANA DEMİRSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ

AKHİSARSPOR-ALTINORDU A.Ş.

GİRESUNSPOR-HATAYSPOR

ALTAY-BALIKESİRSPOR

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-MENEMEN SPOR

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-ADANASPOR A.Ş.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR                -BOLUSPOR

ESKİŞEHİRSPOR   -BURSASPOR

ÜMRANİYESPOR-İSTANBULSPOR A.Ş.

4. Hafta

İSTANBULSPOR A.Ş.-GİRESUNSPOR

KEÇİÖRENGÜCÜ-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

BALIKESİRSPOR -ÜMRANİYESPOR

HATAYSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

ADANASPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR

BOLUSPOR-ALTAY

MENEMEN SPOR-AKHİSARSPOR

ALTINORDU A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR

BURSASPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

5. Hafta

ALTAY-KEÇİÖRENGÜCÜ

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-ALTINORDU A.Ş.

ESKİŞEHİRSPOR    -MENEMEN SPOR

İSTANBULSPOR A.Ş.-BALIKESİRSPOR

AKHİSARSPOR-HATAYSPOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR    -ADANASPOR A.Ş.

ÜMRANİYESPOR-BOLUSPOR

ADANA DEMİRSPOR-BURSASPOR

GİRESUNSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

6. Hafta

BALIKESİRSPOR   -GİRESUNSPOR

BOLUSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş.

KEÇİÖRENGÜCÜ-ÜMRANİYESPOR

ALTINORDU A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR

ADANASPOR A.Ş.-ALTAY

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-AKHİSARSPOR

HATAYSPOR-ESKİŞEHİRSPOR

BURSASPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

MENEMEN SPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

7. Hafta

İSTANBULSPOR A.Ş.-KEÇİÖRENGÜCÜ

GİRESUNSPOR-AKHİSARSPOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR    -ALTINORDU A.Ş.

ADANA DEMİRSPOR-MENEMEN SPOR

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-HATAYSPOR

ALTAY-BURSASPOR

BALIKESİRSPOR  -BOLUSPOR

ÜMRANİYESPOR-ADANASPOR A.Ş.

ESKİŞEHİRSPOR     -FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

8. Hafta

HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR

BOLUSPOR-GİRESUNSPOR

BURSASPOR-ÜMRANİYESPOR

MENEMEN SPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

ADANASPOR A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş.

KEÇİÖRENGÜCÜ-BALIKESİRSPOR

ALTINORDU A.Ş.-ALTAY

AKHİSARSPOR-ESKİŞEHİRSPOR

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

9. Hafta

GİRESUNSPOR  -ESKİŞEHİRSPOR

BOLUSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ

ÜMRANİYESPOR-ALTINORDU A.Ş.

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-AKHİSARSPOR

ALTAY   -MENEMEN SPOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR     -HATAYSPOR

ADANA DEMİRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

İSTANBULSPOR A.Ş.-BURSASPOR

BALIKESİRSPOR    -ADANASPOR A.Ş.

10. Hafta

AKHİSARSPOR  -ADANA DEMİRSPOR

ADANASPOR A.Ş.-BOLUSPOR

ALTINORDU A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş.

KEÇİÖRENGÜCÜ-GİRESUNSPOR

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

MENEMEN SPOR-ÜMRANİYESPOR

BURSASPOR-BALIKESİRSPOR

HATAYSPOR-ALTAY

ESKİŞEHİRSPOR    -OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

11. Hafta

GİRESUNSPOR  -OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

İSTANBULSPOR A.Ş.-MENEMEN SPOR

ÜMRANİYESPOR-HATAYSPOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR    -AKHİSARSPOR

BALIKESİRSPOR     -ALTINORDU A.Ş.

ADANA DEMİRSPOR-ESKİŞEHİRSPOR

ALTAY   -FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

BOLUSPOR-BURSASPOR

KEÇİÖRENGÜCÜ-ADANASPOR A.Ş.

12. Hafta

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-ADANA DEMİRSPOR

HATAYSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş.

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ÜMRANİYESPOR

ADANASPOR A.Ş.-GİRESUNSPOR

BURSASPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ

MENEMEN SPOR-BALIKESİRSPOR

AKHİSARSPOR  -ALTAY

ALTINORDU A.Ş.-BOLUSPOR

ESKİŞEHİRSPOR   -BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

13. Hafta

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR    -OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

BOLUSPOR-MENEMEN SPOR

BALIKESİRSPOR   -HATAYSPOR

ALTAY   -ESKİŞEHİRSPOR

ÜMRANİYESPOR-AKHİSARSPOR

KEÇİÖRENGÜCÜ-ALTINORDU A.Ş.

GİRESUNSPOR  -ADANA DEMİRSPOR

İSTANBULSPOR A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

ADANASPOR A.Ş.-BURSASPOR

14. Hafta

ALTINORDU A.Ş.   -ADANASPOR A.Ş.

ESKİŞEHİRSPOR    -ÜMRANİYESPOR

BURSASPOR-GİRESUNSPOR

AKHİSARSPOR  -İSTANBULSPOR A.Ş.

MENEMEN SPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BALIKESİRSPOR

HATAYSPOR-BOLUSPOR

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-ALTAY

ADANA DEMİRSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

15. Hafta

ÜMRANİYESPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

ADANASPOR A.Ş.-MENEMEN SPOR

İSTANBULSPOR A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR

BALIKESİRSPOR   -AKHİSARSPOR

KEÇİÖRENGÜCÜ-HATAYSPOR

BOLUSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR   -GİRESUNSPOR

ALTAY   -ADANA DEMİRSPOR

ALTINORDU A.Ş.-BURSASPOR

16. Hafta

MENEMEN SPOR-BURSASPOR

HATAYSPOR-ADANASPOR A.Ş.

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-İSTANBULSPOR A.Ş.

ADANA DEMİRSPOR-ÜMRANİYESPOR

GİRESUNSPOR  -ALTINORDU A.Ş.

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-KEÇİÖRENGÜCÜ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR                -ALTAY

AKHİSARSPOR  -BOLUSPOR

ESKİŞEHİRSPOR   -BALIKESİRSPOR

17. Hafta

BURSASPOR-HATAYSPOR

ALTINORDU A.Ş.-MENEMEN SPOR

BOLUSPOR-ESKİŞEHİRSPOR

KEÇİÖRENGÜCÜ-AKHİSARSPOR

ÜMRANİYESPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

ALTAY   -GİRESUNSPOR

ADANASPOR A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

İSTANBULSPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR

BALIKESİRSPOR   -OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

18. Hafta

BOLUSPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

BALIKESİRSPOR     -ADANA DEMİRSPOR

BURSASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

MENEMEN SPOR-GİRESUNSPOR

İSTANBULSPOR A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

ADANASPOR A.Ş.-AKHİSARSPOR

KEÇİÖRENGÜCÜ-ESKİŞEHİRSPOR

ÜMRANİYESPOR-ALTAY

ALTINORDU A.Ş.-HATAYSPOR

19. Hafta

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -BALIKESİRSPOR

HATAYSPOR-MENEMEN SPOR

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-KEÇİÖRENGÜCÜ

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ALTINORDU A.Ş.

GİRESUNSPOR  -ÜMRANİYESPOR

ALTAY   -İSTANBULSPOR A.Ş.

ADANA DEMİRSPOR-BOLUSPOR

AKHİSARSPOR  -BURSASPOR

ESKİŞEHİRSPOR    -ADANASPOR A.Ş.

20. Hafta

KEÇİÖRENGÜCÜ-ADANA DEMİRSPOR

HATAYSPOR-GİRESUNSPOR

MENEMEN SPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

İSTANBULSPOR A.Ş.-ÜMRANİYESPOR

ALTINORDU A.Ş.-AKHİSARSPOR

BURSASPOR-ESKİŞEHİRSPOR

BALIKESİRSPOR   -ALTAY

ADANASPOR A.Ş.-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

BOLUSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

21. Hafta

AKHİSARSPOR  -MENEMEN SPOR

ÜMRANİYESPOR-BALIKESİRSPOR

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-HATAYSPOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR    -KEÇİÖRENGÜCÜ

ESKİŞEHİRSPOR     -ALTINORDU A.Ş.

GİRESUNSPOR  -İSTANBULSPOR A.Ş.

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR

ALTAY   -BOLUSPOR

ADANA DEMİRSPOR   -ADANASPOR A.Ş.

22. Hafta

BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR

BALIKESİRSPOR    -İSTANBULSPOR A.Ş.

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GİRESUNSPOR

BOLUSPOR-ÜMRANİYESPOR

HATAYSPOR-AKHİSARSPOR

MENEMEN SPOR-ESKİŞEHİRSPOR

KEÇİÖRENGÜCÜ-ALTAY

ADANASPOR A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

ALTINORDU A.Ş.-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

23. Hafta

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-MENEMEN SPOR

GİRESUNSPOR  -BALIKESİRSPOR

ÜMRANİYESPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ

ESKİŞEHİRSPOR    -HATAYSPOR

ADANA DEMİRSPOR-ALTINORDU A.Ş.

AKHİSARSPOR  -FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

ALTAY   -ADANASPOR A.Ş.

İSTANBULSPOR A.Ş.   -BOLUSPOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR   -BURSASPOR

24. Hafta

MENEMEN SPOR-ADANA DEMİRSPOR

ADANASPOR A.Ş.-ÜMRANİYESPOR

ALTINORDU A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

AKHİSARSPOR  -GİRESUNSPOR

KEÇİÖRENGÜCÜ-İSTANBULSPOR A.Ş.

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ESKİŞEHİRSPOR

BOLUSPOR-BALIKESİRSPOR

BURSASPOR-ALTAY

HATAYSPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

25. Hafta

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR   -MENEMEN SPOR

ADANA DEMİRSPOR-HATAYSPOR

BALIKESİRSPOR   -KEÇİÖRENGÜCÜ

ESKİŞEHİRSPOR    -AKHİSARSPOR

ALTAY-ALTINORDU A.Ş.

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

İSTANBULSPOR A.Ş.-ADANASPOR A.Ş.

ÜMRANİYESPOR-BURSASPOR

GİRESUNSPOR  -BOLUSPOR

26. Hafta

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR

ESKİŞEHİRSPOR   -GİRESUNSPOR

BURSASPOR-İSTANBULSPOR A.Ş.

HATAYSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

ALTINORDU A.Ş.-ÜMRANİYESPOR

ADANASPOR A.Ş.-BALIKESİRSPOR

KEÇİÖRENGÜCÜ-BOLUSPOR

MENEMEN SPOR-ALTAY

AKHİSARSPOR  -OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

27. Hafta

ÜMRANİYESPOR-MENEMEN SPOR

ALTAY   -HATAYSPOR

İSTANBULSPOR A.Ş.-ALTINORDU A.Ş.

ADANA DEMİRSPOR-AKHİSARSPOR

GİRESUNSPOR  -KEÇİÖRENGÜCÜ

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-ESKİŞEHİRSPOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR     -FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

BOLUSPOR-ADANASPOR A.Ş.

BALIKESİRSPOR   -BURSASPOR

28.Hafta

ESKİŞEHİRSPOR   -ADANA DEMİRSPOR

BURSASPOR-BOLUSPOR

MENEMEN SPOR-İSTANBULSPOR A.Ş.

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-GİRESUNSPOR

HATAYSPOR-ÜMRANİYESPOR

AKHİSARSPOR  -BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

ADANASPOR A.Ş.-KEÇİÖRENGÜCÜ

ALTINORDU A.Ş.-BALIKESİRSPOR

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ALTAY

29. Hafta

BALIKESİRSPOR   -MENEMEN SPOR

İSTANBULSPOR A.Ş.-HATAYSPOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR  -ESKİŞEHİRSPOR

ALTAY   -AKHİSARSPOR

BOLUSPOR-ALTINORDU A.Ş.

ÜMRANİYESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

KEÇİÖRENGÜCÜ-BURSASPOR

GİRESUNSPOR  -ADANASPOR A.Ş.

ADANA DEMİRSPOR      -OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

30. Hafta

BURSASPOR-ADANASPOR A.Ş.

MENEMEN SPOR-BOLUSPOR

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş.

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

ADANA DEMİRSPOR-GİRESUNSPOR

AKHİSARSPOR  -ÜMRANİYESPOR

ALTINORDU A.Ş.-KEÇİÖRENGÜCÜ

HATAYSPOR-BALIKESİRSPOR

ESKİŞEHİRSPOR   -ALTAY

31. Hafta

KEÇİÖRENGÜCÜ-MENEMEN SPOR

BOLUSPOR-HATAYSPOR

ÜMRANİYESPOR-ESKİŞEHİRSPOR

ADANASPOR A.Ş.-ALTINORDU A.Ş.

İSTANBULSPOR A.Ş.-AKHİSARSPOR

GİRESUNSPOR  -BURSASPOR

BALIKESİRSPOR   -FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR  -ADANA DEMİRSPOR

ALTAY   -OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

32. Hafta

MENEMEN SPOR-ADANASPOR A.Ş.

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BOLUSPOR

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-ÜMRANİYESPOR

GİRESUNSPOR  -BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

ESKİŞEHİRSPOR    -İSTANBULSPOR A.Ş.

BURSASPOR    -ALTINORDU A.Ş.

HATAYSPOR  -KEÇİÖRENGÜCÜ

AKHİSARSPOR  -BALIKESİRSPOR

ADANA DEMİRSPOR      -ALTAY

33. Hafta

KEÇİÖRENGÜCÜ-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

ÜMRANİYESPOR-ADANA DEMİRSPOR

ALTAY   -BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

ALTINORDU A.Ş.-GİRESUNSPOR

BOLUSPOR-AKHİSARSPOR

BALIKESİRSPOR  -ESKİŞEHİRSPOR

ADANASPOR A.Ş.-HATAYSPOR

BURSASPOR-MENEMEN SPOR

İSTANBULSPOR A.Ş.-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

34. Hafta

ESKİŞEHİRSPOR     -BOLUSPOR

GİRESUNSPOR  -ALTAY

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ-BALIKESİRSPOR

AKHİSARSPOR  -KEÇİÖRENGÜCÜ

MENEMEN SPOR-ALTINORDU A.Ş.

ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR  -ÜMRANİYESPOR

HATAYSPOR-BURSASPOR

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-ADANASPOR A.Ş.

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