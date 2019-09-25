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  3. TFF, 1 Ekim'de Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili kararını açıklayacak

TFF, 1 Ekim'de Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili kararını açıklayacak

TFF, 1 Ekim'de Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili kararını açıklayacak

Olaylı Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı, karar tarihi belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu 1 Ekim Salı günü Riva Tesisleri’nde yapılacak yönetim kurulu toplantısında Fenerbahçe’nin itiraz dosyasını karara bağlayacak.

Özkahya ve MHK’dan görüş

Fenerbahçe yönetiminin, Aytemiz Alanyaspor maçı ile ilgili itirazı sonrası dosyadaki delilleri incelemeden önce MHK’nın görüşü ile maçın hakemi Halis Özkahya’nın ek raporunu isteyecek olan yönetim kurulu, 1 Ekim’deki toplantıda nihai kararını verecek.

Yönetim oylama yapacak

Nihat Özdemir başkanlığındaki yönetim kurulunun, görüşleri ve dosyadaki delilleri inceledikten sonra oylama yaparak, maçın tekrar oynanıp oynanmamasına karar vereceği bildiriliyor.

Nihai karar Özdemir ekibinin

Bilindiği üzere MHK’nın yönetim kuruluna ileteceği ‘görüş’ kararın son haline tesir edecek düzeyde değil. Nihai kararı verme yetkisine sahip olan TFF yönetimi, MHK görüşünün aksinde bir gerekçeli kararın altına imza atabilir.

(Fanatik)

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