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aksam.com.tr
  • 30 Temmuz 2019 Salı 20:25
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  • 30 Temmuz 2019 Salı 20:25

Tevfik Yamantürk: Biz Beşiktaş'a zarar vermeyiz

Tevfik Yamantürk: Biz Beşiktaş'a zarar vermeyiz

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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak divan başkanlığı seçimi öncesinde divan kurulu üyeleriyle bir araya

Ortaköy'deki Feriye Lokantası'nda düzenlenen kokteylde siyah-beyazlı divan kurulu üyelerinden oy isteyen Yamantürk, yaptığı konuşmada Beşiktaş'a zarar vermeyeceklerini vurgulayarak, "Son iki yılda çok birikimimiz var. Söylediğim her şeyin Beşiktaş aleyhine kullanılmasından yorulduk. Camiaya zarar vermemek için çok hassas davranıyorum. Görev verirseniz bundan sonra da böyle olacak. Hiç tahmin etmediğimiz insanlardan bazı yorumları duyunca inanamıyorum. Aklı veren verene. Benim ve yönetimdeki arkadaşlarımızın kulüp yönetimiyle nasıl kavga etmemiz gerektiğini anlatıyorlar. Biz bunu yapmayız, biz Beşiktaş'a zarar vermeyiz. Bırakıp gitmemizi bekliyorlarsa bırakıp gitmeyiz." ifadelerini kullandı.

Göreve gelmeleri halinde Beşiktaş'ın sigortası olacaklarını belirten Yamantürk, şunları kaydetti:

"Öyle şeylere şahit oluyoruz ki çok üzülüyoruz. Bizim inancımız, hayat görüşümüz bırakıp gitmeyi değil mücadele etmeyi tercih ediyoruz. Teveccüh gösterirseniz yine adayız. Bizleri göreve getirirseniz Beşiktaş'ın sigortası olacağız. Benim başkanlık niyetim de hayalim de yok. Beşiktaş'ı bırakıp gitmeye, kimsenin eline teslim etmeye niyetimiz yok. Beşiktaş'tan nemalanıp bir yere gelmek isteyenler karşılarında bizleri bulacaklar." 

Kokteyle siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Erdal Karacan ve eski yönetici Ahmet Nur Çebi de katıldı.

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