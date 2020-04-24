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aksam.com.tr
  • 24 Nisan 2020 Cuma 00:11
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  • 24 Nisan 2020 Cuma 00:11

Teşekkürler Türkiye

Teşekkürler Türkiye

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Trabzonspor'un kardeş takımı olan Drogheda United, salgın nedeniyle ülkesi İrlanda'ya yardım eden Türkiye'ye teşekkür etti ve 173 yıl önce Osmanlı Devleti tarafından yapılan yardımı da unutmadığını yineledi.

İrlanda ekibi Drogheda United, koronavirüs salgınıyla mücadelesinde Türkiye’den gönderilen koruyucu ekipman yardımı için teşekkür mesajı yayımladı. Trabzonspor’un da aynı zamanda kardeş takımı olan ve armasında Ay-Yıldız taşıyan İrlanda ekibi, 173 yıl önce yaşanan büyük kıtlıkta Osmanlı Devleti’nin yaptığı yardımı da unutmadığını yineledi. 

Drogheda United, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “1847’de, kıtlık zamanında Türk devleti İrlanda’ya 3 gemiyle yiyecek gönderdi ve bu gemiler Drogheda’ya gelmişti. Aynı devlet bu hafta da kişisel koruyucu ekipman gönderdi. Teşekkürler Türkiye…” Drogheda’nın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı. Yayınlanan fotoğrafta kolilerin üzerinde Mevlânâ’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözlerine yer verildi ve “Türk isanlarının kalbinden geliyor” notu düşüldü.

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