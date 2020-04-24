İrlanda ekibi Drogheda United, koronavirüs salgınıyla mücadelesinde Türkiye’den gönderilen koruyucu ekipman yardımı için teşekkür mesajı yayımladı. Trabzonspor’un da aynı zamanda kardeş takımı olan ve armasında Ay-Yıldız taşıyan İrlanda ekibi, 173 yıl önce yaşanan büyük kıtlıkta Osmanlı Devleti’nin yaptığı yardımı da unutmadığını yineledi.
Drogheda United, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “1847’de, kıtlık zamanında Türk devleti İrlanda’ya 3 gemiyle yiyecek gönderdi ve bu gemiler Drogheda’ya gelmişti. Aynı devlet bu hafta da kişisel koruyucu ekipman gönderdi. Teşekkürler Türkiye…” Drogheda’nın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı. Yayınlanan fotoğrafta kolilerin üzerinde Mevlânâ’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözlerine yer verildi ve “Türk isanlarının kalbinden geliyor” notu düşüldü.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligler ile alakalı çözüm önerileri konuşulurken Romanya'dan flaş bir öneri geldi.
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.
Beşiktaş Vodafone Park'ta saat 21.00'de önce İstiklal Marşı, sonrasında 23 Nisan Marşı çaldı.
Galatasaray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türk Telekom Stadyumu'nun ışıklarını yakarak İstiklal Marşı'nı çaldı.
Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Ülker Stadyumu'nun ışıklarını yakarak İstiklal Marşı'nı çaldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanamazken, ülke çapında alınan kararla herkes evlerindeki balkonlarından saat 21:00'da aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu. Spor kulüpleri ise kendi stadyumlarından İstiklal Marşı'nı çaldılar.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in geleceği hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu: "Lig tescil edilmesin mi, oynansın mı oynanmasın mı, play-off mu olsun, Antalya'da mı oynansın şeklinde sorular vardı. Biz de çıkıp rahatlıkla 'Ligler oynanmasın ve tescil edilsin.' diyebilirdik. Biz hep şunu söyledik, ‘Bunun kararını verecek olan devlettir. Biz de bu karara uyar ve saygıyla karşılarız"