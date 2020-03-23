Terim'in yardımcıları 'negatif' çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim korona virüse yakalandı. Bu olayın ardından gözler teknik ekip ve futbolculara çevrildi. Alınan bilgiye göre Terim’in yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin’in testleri negatif çıktı.
Sarı-kırmızılı futbolculardan ise hastalığa ilişkin henüz bir haber gelmedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.
Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in korona virüs testleri negatif çıktı.
FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), korona virüs salgını sebebiyle ortak bir proje başlattı. Bu bağlamda Türkiye'den Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu, birçok futbolcu ve spor adamının virüse karşı alınması gereken tedbirleri anlattığı bir video yayınlandı.
Olimpiyat Komitesi Üyesi Dick Pound, Tokyo 2020'nin bir yıl ertelendiğini koronavirüs salgınından dolayı ertelendiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına videolu mesajla destek verdi.
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarını süresiz erteledi.
10 Mart'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis, 13 günün ardından sağlığına kavuştuğunu açıkladı.