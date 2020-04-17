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  • 17 Nisan 2020 Cuma 18:27
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  • 17 Nisan 2020 Cuma 18:33

Terim'in listesinde yer alan Okay Yokuşlu'dan mesaj var

Terim'in listesinde yer alan Okay Yokuşlu'dan mesaj var

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Sezon sonunda kiralık sözleşmeleri bitecek Mario Lemina ve Michael Seri'nin yerine düşünülen milli futbolcu Okay Yokuşlu, kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yokuşlu hedefleri için Avrupa'ya gittiğini belirterek, "Kendi hayal ve hedeflerime ulaşmak adına Avrupa'ya geldim. Celta kariyerim iyi geçiyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar Okay'ın Türkiye'ye gelmeyeceği şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'a Okay Yokuşlu'dan kötü haber geldi. Seri ve Lemina'nın sezon sonu bitecek kiralık sözleşmelerinden dolayı takımlarıyla görüşmelerine devam eden sarı-kırmızılılar, alternatif isimlere yönelmişti. Galatasaray'da bu bölge için milli yıldız Okay Yokuşlu'nun ismi ön plana çıkmıştı. Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamasında hayalleri ve hedefleri olduğunu söyledi ve Celta Vigo kariyerinin iyi geçtiğini söyledi. Okay Yokuşlu'nun bu açıklamaları Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği ve kariyerini Avrupa'da geçirmek istediği şeklinde yorumlandı. İşte Okay'ın açıklamaları...

Okay Yokuşlu: Sonrasında keşke dememek için, kendi hayal ve hedeflerime ulaşmak adına Avrupa'ya geldim. Paradan daha değerli şeyler var. Para her zaman kazanılır. O yüzden kendi hedeflerim doğrultusunda İspanya'dayım. Celta kariyerim iyi geçiyor.

'İSTENMEYEN OLAYLAR OLMUYOR'

İspanya'nın en önemli artısı, burada bir kere bizde yaşanan o istenmeyen olaylar olmuyor. Real Madrid-Barcelona maçında bile aykırı şeyler olmuyor. Taraftar sakin. Maçın ardından kimse hakem konuşmuyor.

'TESİSLEŞME ANLAMINDA TÜRKİYE İSPANYA'DAN ÖNDE'

Sözlerine devam eden Yokuşlu, 'Fakat tesisleşme anlamında Türkiye olarak daha öndeyiz. Mesela bizim tesisimizde oda yok. Türkiye'de herkesin ayrıca özel odası var. Burada soyunma odamız var. Başka fark olarak atmosferi söyleyebilirim. Burada o ateşli taraftarı göremiyorsun.' ifadelerini kullandı. (A Spor)

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Terim'in listesinde yer alan Okay Yokuşlu'dan mesaj var
Terim'in listesinde yer alan Okay Yokuşlu'dan mesaj var

Terim'in listesinde yer alan Okay Yokuşlu'dan mesaj var

Sezon sonunda kiralık sözleşmeleri bitecek Mario Lemina ve Michael Seri'nin yerine düşünülen milli futbolcu Okay Yokuşlu, kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yokuşlu hedefleri için Avrupa'ya gittiğini belirterek, "Kendi hayal ve hedeflerime ulaşmak adına Avrupa'ya geldim. Celta kariyerim iyi geçiyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar Okay'ın Türkiye'ye gelmeyeceği şeklinde yorumlandı.

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