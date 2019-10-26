Terim'in kozu Lemina

AKŞAM

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde orta saha hattında değişime gidecek. Sakatlığını atlatan ve Pazartesi gününden bu yana takımla çalışan Mario Lemina’ya, Terim formayı verecek. Savunma 4’lüsünü bozmayı düşünmeyen Terim’in, orta alanda ise N’Zonzi-Belhanda-Lemina 3’lüsüne şans vermesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcı, ileri uçta Andone’ye şans verecek. Cim-Bom, derbi hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sonlandıracak.