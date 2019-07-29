'Terim'den başkası başa çıkamaz'

G.Saray İkinci Başkanı, “Emre Mor’da her şey bize bağlı. Önümüzdeki hafta çok şey olabilir. Kulübü uyanıklık yaptı. Açık ve net söylüyorum. Onunla Fatih Hoca’dan başkası başa çıkamaz. Kendisi de biliyor” dedi.

AKŞAM

GALATASARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sarı-Kırmızılılar’ın Avusturya’nın Seefeld bölgesinde kamp yaptığı otelde transfer çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Albayrak, “Transfer yapmak için transfer yapmak istemiyoruz. Nokta transfer yapacağız. Hocamız, istediği isimleri ve öncelikli olanları söylüyor. Biz de alabileceğimizi alıyoruz, alamadıklarımızda hocamız yeni isimleri söylüyor. Çalışma sistemimiz böyle. Hesabımızı, kitabımızı iyi yapmamız lazım. Hocamızın raporu doğrultusunda baktığımız futbolcular var ama çok iyi düşünmemiz, ayrıca hesap etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

ORTALAMA 4-5 SAAT UYUYORUZ!

Albayrak, “Ödemelerini de düşünmemiz gerek. Bunlar kolay işler değil. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. 4-5 saatlik uykuyla geçiriyoruz. Bin kişiyle görüşüyorsun. Bazısının kulübüyle, bazısının kendisiyle, bazısının da menajeriyle anlaşamıyorsun. Kaleci ihtiyacımız vardı, onu aldık. Seri dünya çapında bir futbolcu. Babel çok önemli bir isim. Babel transferi hocamızın bize 6 ay önce söylediği hedeflerden biriydi. Ocak ayında hoca ‘Babel’i şimdiden bitirin’ dedi. O dönemde girişimlere başladık. Bunlar 1 günde olan şeyler değil” açıklamasında bulundu.

MOR İÇİN HEMEN BEDEL İSTENDİ

Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Emre Mor hakkında gelişmelerin yaşanabileceğini ve Emre ile Fatih Terim’den başkasının başa çıkamayacağını sözlerine ekleyen Albayrak, “Emre Mor’da ‘olmuyor’ diye bir şey yok. Her şey bize bağlı. Önümüzdeki hafta çok şey olabilir. Kulübü uyanıklık yaptı. Çocuk Türkiye’ye gelir gelmez bir bedel istediler. Bunu açık ve net söylüyorum. Onunla Fatih Hoca’dan başkası başa çıkamaz. Kendisi de bunu biliyor. Bunu Emre’ye de söyledim. Her şeyin bittiğini düşündük. Kulübü de razıydı ama birden bire çok garip bir şeyler oldu” yorumunda bulundu.

BEDAVAYA VERECEK HALİMİZ YOK!

AVUSTURYA kampında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Diagne’yi ‘illa ki satacağız’ diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok. Değerini bulursa onay veririz. Değerini bulmayan futbolcuyu vermemiz söz konusu değil. Son kararı hocamız verecek. Bizler menajerler aracılığıyla gelen teklifl eri değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu. Albayrak, “Hoca, Diagne’nin gitmesine izin verirse biz de kendi kulübümüzün menfaatlerini düşünerek bir karar veririz. Şu anda Diagne sözleşmeli futbolcumuz.

FATİH TERİM’E BAĞLI

Uzun süreli bir mukavelemiz var. Daha önce 8 takımdan teklif olduğunu söylemiştim. Ancak şu ana kadar bizim istediğimiz seviyede bir teklif gelmedi. Transfer sezonu halen devam ediyor. Eğer beklenen bir rakama ulaşılırsa, ondan sonrasında her şey hızlı şekilde gelişir” yorumunda de kendi kulübümüzün menfaatlerini bulundu.