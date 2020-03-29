Terim ve Albayrak'ın son durumu: Peş peşe açıklamalar geliyor...

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Tunç Üner, Fatih Terim'in modacı kızı Buse Terim Bahçekapılı ve Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak sosyal medyadan peş peşe açıklamalarda bulundu.

Önce Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, sosyal medyayı hareketlendirdi, Üner Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın çok konuşulmasının ardından, Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı da bir paylaşımda bulundu.



Bahçekapılı, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hâlâ hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" dedi.



Bu durum kafaları karıştırırken hemen ardından ise iddiaların odağındaki diğer isim Abdurrahim Albayrak'tan da bir paylaşım geldi.

ALBAYRAK: "TEST SONUÇLARIM HENÜZ GELMEDİ"

Abdurrahim Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak, koronavirüs testlerinin 'negatif' çıkması sonrası geçen hafta hastaneye yatmışlardı.

