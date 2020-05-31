Terim, Florya'yı yeterli bulmadı; Galatasaray, Antalya'ya gidiyor

Galatasaray teknik direktör Fatih Terim sezon öncesinde takımının sezona yüzde 100 hazır olması, bunun yanında virüs riskini minimuma indirmesi adına 10 günlük kamp yapmayı planlıyor.
Sarı kırmızılılarda ilk tercih Florya’ydı ancak hem kamp hem akademi tesislerinde tüm ekibin ihtiyacını karşılayacak düzeyde yatak kapasitesi olmadığı tespit edildi.
Ayrıca İstanbul’da kamp yapılması halinde ise personelin evine gidip dönecek olması ve bu durumun risk teşkil etmesi nedeniyle Antalya’da 10 günlük kamp yapılmasında karar kılındı. (Hürriyet)
Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Mbaye Diagne, İtalyan basınına konuştu. "Galatasaray'la 2023'e kadar sözleşmem var" diyen Diagne, bir gün Serie A'ya geri dönebileceğini belirtti.
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Galatasaray teknik direktör Fatih Terim Florya'da gerekli şartların sağlanamaması nedeniyle Antalya'da kamp yapma kararı aldı.
Cristiano Ronaldo'nun yakın arkadaşı olan Özbek dövüşçü Umidjon Mavlyanov, Türkiye'ye geliyor. UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov'la antrenmanlarını sürdüren Mavlyanov, Türkiye'de bazı görüşmelerde bulunacak.