Terim, Florya'yı yeterli bulmadı; Galatasaray, Antalya'ya gidiyor

Galatasaray teknik direktör Fatih Terim Florya'da gerekli şartların sağlanamaması nedeniyle Antalya'da kamp yapma kararı aldı.

Galatasaray teknik direktör Fatih Terim sezon öncesinde takımının sezona yüzde 100 hazır olması, bunun yanında virüs riskini minimuma indirmesi adına 10 günlük kamp yapmayı planlıyor.

Sarı kırmızılılarda ilk tercih Florya’ydı ancak hem kamp hem akademi tesislerinde tüm ekibin ihtiyacını karşılayacak düzeyde yatak kapasitesi olmadığı tespit edildi.

Ayrıca İstanbul’da kamp yapılması halinde ise personelin evine gidip dönecek olması ve bu durumun risk teşkil etmesi nedeniyle Antalya’da 10 günlük kamp yapılmasında karar kılındı. (Hürriyet)