Kolombiya basını ayağa kalktı: Falcao'ya saygısızlık

AKŞAM

G.SARAY’DA Radamel Falcao’nun Malatyaspor maçına yedek başlaması ve beraberlik golünün yenmesinin ardından son 3 dakikada oyuna girmesi Kolombiya basınında tepkiyle karşılandı. Alerta Bogato adlı internet sitesinde Falcao’nun yedek kalmasının beklenmeyen bir karar olduğu belirtildi. As gazetesinin Kolombiya edisyonu ‘G.Saray, Malatya’ya karşı rotasyona gitti. G.Saray beraberlik golünü yedikten sonra oyuna giren 34 yaşındaki Kolombiyalı golcü sadece üç dakika oyunda kaldı, ama bir şey yapamadı’ satırlarına yer verildi.

BEKLENMEDİK BİR DURUM

Falcao hakkındaki karara en sert eleştiri Publimetro’dan geldi. Gazetede yer alan haberde, “G.Saray’da Falcao’ya saygısızlık.” manşeti yer aldı. Haberin detayında Falcao’nun dinlendirilmek için yedek bırakıldığı ancak oyunun uzatma dakikalarında sahaya sürülmesinin “saygısızlık” olduğu belirtildi. Özellikle Jimmy Durmaz’ın Falcao’dan önce oyuna sürülmesinin şaşkınlık yarattığı ifade edildi. Antena2 radyo kanalının sitesinde konuyla ilgili özel bir haber gerçekleştirildi. ‘G.Saray’da Falcao ile ilgili beklenmedik karar’ başlığıyla yayınlandı.

BU KARAR SÜRPRİZ

El Deportivo internet sitesi ’34 yaşındaki golcü için sürpriz karar’ başlığıyla bir haber yayınladı. G.Saray ile yalnızca iki maça çıktığı belirtilen El Tigre lakaplı oyuncunun üçüncü maçında yedek kaldığı belirtilerek bu karar ‘sürpriz’ olarak değerlendirildi. Kolombiya’nın önde gelen yayın organlarından El Tiempo da konuya yer ayırdı. Yıldız futbolcunun maça yedek kulübesinde başlaması ve çok az süre alması vurgulanarak ‘Kolombiyalı forvet 90’da girdi, galibiyeti getirecek bir şey yapamadı’ denildi. Kolombiya’daki haberlerin çoğunda, G.Saray’ın maçlarının canlı yayınlanacağı hatırlatması da yapıldı.