Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı

Galatasaray’dan yıllık 18 milyon lira kazanan Fatih Terim, Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı’ya 6 milyon lira fark atmış durumda. Terim, F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal’dan ise 8 milyon lira fazla kazanıyor.

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün yapılan divan kurulu toplantısında mali tabloya dikkat çekip teknik kadro ve oyuncuların ücretlerinde indirime gideceklerinin sinyalini verdi. Her şeyi UEFA Finansal Fair Play şartlarına göre yaptıklarını belirten Başkan Cengiz’in, “Gerek profesyonel takımımızın ücretlendirilmesi gerekse teknik heyetin ücretlendirilmesi çok yüksek. Bunu indirmemiz gerek. Hiç kimsenin kanı Sarı-Kırmızı akıp, bedava oynamıyor” ifadelerini kullanması Süper Lig’de görev yapan teknik direktörlerin ne kadar ücret aldıklarını yeniden gündeme getirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yıllık 18 milyon lira Süper Lig’in en çok kazanan hocası. Deneyimli çalıştırıcıyı en yakından takip eden isim ise Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı…

BURUK 5 KAZANIYOR

Avcı, Siyah-Beyazlar’dan yıllık 12 milyon lira alıyor. Üçüncü sırada ise Ersun Yanal bulunuyor. Yanal, F.Bahçe’den yıllık 10 milyon lira kazanıyor. Sezon başında birçok takımın gözdesi olan Sergen Yalçın ise Malatya’dan 6 milyon TL kazanıyor. Okan Buruk Başakşehir’den 5 milyon lira, Aykut Kocaman ise 4 milyon 700 bin euro garanti ücret alıyor.

YARDIMCILARI 500 BİN TL ALIYOR

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim’in üç tane yardımcısı bulunuyor. Terim’in yardımcıları Hasan Şaş, Levent Şahin ve Ümit Davala… Bu üç yardımcı antrenör Galatasaray’dan ayrı ayrı yıllık 500 bin lira alıyor.

1 NUMARA PEP GUARDİiOLA

DÜNYANIN en çok kazanan çalıştırıcıları arasında ilk sırada 23 milyon euro ile Manchester City’nin menajeri Pep Guardiola bulunuyor. İspanyol teknik adamı Tottenham’ın Teknik Direktörü Jose Mourinho 18 milyon euroluk kazancıyla takip ediyor. Atletico Madrid’in Arjantinli çalıştırıcısı Diego Simeone de 15 milyon euroluk geliriyle üçüncü sırada yer alıyor. Real Madrid’in Fransız antrenörü Zinedine Zidane da yılda 12.5 milyon euro kazanıyor. Çin ekibi Guangzhou’nun İtalyan menajeri Cannavaro ise 12 milyon euro alıyor.