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aksam.com.tr
  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 08:00
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  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 08:17

Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı

Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı

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Galatasaray’dan yıllık 18 milyon lira kazanan Fatih Terim, Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı’ya 6 milyon lira fark atmış durumda. Terim, F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal’dan ise 8 milyon lira fazla kazanıyor.

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün yapılan divan kurulu toplantısında mali tabloya dikkat çekip teknik kadro ve oyuncuların ücretlerinde indirime gideceklerinin sinyalini verdi. Her şeyi UEFA Finansal Fair Play şartlarına göre yaptıklarını belirten Başkan Cengiz’in, “Gerek profesyonel takımımızın ücretlendirilmesi gerekse teknik heyetin ücretlendirilmesi çok yüksek. Bunu indirmemiz gerek. Hiç kimsenin kanı Sarı-Kırmızı akıp, bedava oynamıyor” ifadelerini kullanması Süper Lig’de görev yapan teknik direktörlerin ne kadar ücret aldıklarını yeniden gündeme getirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yıllık 18 milyon lira Süper Lig’in en çok kazanan hocası. Deneyimli çalıştırıcıyı en yakından takip eden isim ise Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı…

BURUK 5 KAZANIYOR

Avcı, Siyah-Beyazlar’dan yıllık 12 milyon lira alıyor. Üçüncü sırada ise Ersun Yanal bulunuyor. Yanal, F.Bahçe’den yıllık 10 milyon lira kazanıyor. Sezon başında birçok takımın gözdesi olan Sergen Yalçın ise Malatya’dan 6 milyon TL kazanıyor. Okan Buruk Başakşehir’den 5 milyon lira, Aykut Kocaman ise 4 milyon 700 bin euro garanti ücret alıyor.

YARDIMCILARI 500 BİN TL ALIYOR

G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim’in üç tane yardımcısı bulunuyor. Terim’in yardımcıları Hasan Şaş, Levent Şahin ve Ümit Davala… Bu üç yardımcı antrenör Galatasaray’dan ayrı ayrı yıllık 500 bin lira alıyor.

1 NUMARA PEP GUARDİiOLA

DÜNYANIN en çok kazanan çalıştırıcıları arasında ilk sırada 23 milyon euro ile Manchester City’nin menajeri Pep Guardiola bulunuyor. İspanyol teknik adamı Tottenham’ın Teknik Direktörü Jose Mourinho 18 milyon euroluk kazancıyla takip ediyor. Atletico Madrid’in Arjantinli çalıştırıcısı Diego Simeone de 15 milyon euroluk geliriyle üçüncü sırada yer alıyor. Real Madrid’in Fransız antrenörü Zinedine Zidane da yılda 12.5 milyon euro kazanıyor. Çin ekibi Guangzhou’nun İtalyan menajeri Cannavaro ise 12 milyon euro alıyor.

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Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı
Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı

Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı

Galatasaray’dan yıllık 18 milyon lira kazanan Fatih Terim, Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı’ya 6 milyon lira fark atmış durumda. Terim, F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal’dan ise 8 milyon lira fazla kazanıyor.

'Artık Türk futbolunu değil Fenerbahçe'yi düşünüyorum'
'Artık Türk futbolunu değil Fenerbahçe'yi düşünüyorum'

'Artık Türk futbolunu değil Fenerbahçe'yi düşünüyorum'

Ali Koç, Antalya’da Galatasaray, Trabzonspor ve TFF’ye göndermede bulundu. Türk futbolunda barış sağlanamayacağının da altı çizen Koç, “Artık Türk futbolunun geleceğini değil, kendi kulübümün geleceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

'Kimse umutlanmasın'
'Kimse umutlanmasın'

'Kimse umutlanmasın'

“Hem sportif hem finansal kriterlere uyduğu takdirde 1 futbolcu alabiliriz. Transfer olmayabilir de. Kimse fazla umutlanmasın bu konuda”

İtalya'da 3'lü zirve
İtalya'da 3'lü zirve

İtalya'da 3'lü zirve

Galatasaray ikinci başkanı Albayrak, Çizme’de futbolcu avına çıktı. Transfer listesi elinde bulunan Abdurrahim Albayrak; Murillo, Mert Çetin ve Seko Fofana’nın kulüpleriyle masaya oturmak için İtalya’ya gitti. Bu 3 futbolcudan 2’sinin bitirilmesi planlanıyor.

Alper ve Rami gitti
Alper ve Rami gitti

Alper ve Rami gitti

FENERBAHÇE’NİN devre arası kampında gönderilecek isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

40 bin euroya Guilherme
40 bin euroya Guilherme

40 bin euroya Guilherme

Beşiktaş, 2 milyon TL limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor’un kiralık yıldızını renklerine bağladı. Bu transfer için Malatya’ya 40 bin euro ödenecek. Oyuncunun maaşına önümüzdeki yıl zam yapılacak.

'Kadıköy'de kalmak istiyordum'
'Kadıköy'de kalmak istiyordum'

'Kadıköy'de kalmak istiyordum'

Salih Uçan, “Ben geçen sene de Fenerbahçe’de kalmak istiyordum. Ama Comolli, ‘Gidip oynasan senin için daha iyi olur’ dedi” ifadelerini kullandı.
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