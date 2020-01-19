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aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 08:00
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  • 19 Ocak 2020 Pazar 00:20

'Terim Arda'yı istemedi'

'Terim Arda'yı istemedi'

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“Hocamızla 31 Aralık’ta görüştük. Kendisine bu konuyu sordum. ‘Bir şey olsa size getiririz’ dedi. Daha sonraki transfer toplantısında da Arda Turan’ın ‘A’sı bile geçmedi. Bu konu bize intikal etmedi.”

AKŞAM

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, berat töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, “Arda konusunda bize intikal eden bir şey yok. Sevgili Hocamız ile 31 Aralık’ta görüştük, kendisine bu konuyu sordum. ‘Bir şey olsa size getiririz’ dedi. Daha sonra transfer toplantısı için bir araya geldik ama Arda’nın A’sı bile gündeme gelmedi. Sosyal medya üzerinden bunu işlemek ne kadar doğru! Bize intikal etmeyen bir konu hakkında ahkam kesmeyiz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN MUTLU ETTi

Sarı-Kırmızılı ekibin Başkanı, “Nihat Özdemir, yabancı sınırı konusunu konuşurken Cumhurbaşkanımızın adını andı. Sayın Cumhurbaşkanımız, yabancı sınırı konusunda bizi şaşırtan ama çok mutlu eden bir konuşma yaptı. Bir devlet adamı duruşuyla, ‘Arkadaşlar lütfen spora siyaseti karıştırmayın. Lütfen benim adımı ifade etmeyin. Ben eğer bir şey söyleyeceksem bunu doğrudan söylerim, aracıya ihtiyacım yok’ dedi. Hepimiz çok etkilendik ve mutlu olduk” yorumunu yaptı.

YANLIŞ YAPAN AFFEDiLMESiN

Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zekeriya Alp ile hiç görüşmedim. Hayatımda 1 kez karşılaştım, onda da sadece baş selamı verdim. Rize maçına gidemedim ama yaşanan pozisyonda yüreğim burkuldu. Bu kadar para harcıyorsunuz, milyonlarca insan maçları izliyor ama siz orada göz göre göre bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Kendinizce adalet dağıtırsanız işin içinden çıkamayız. Ben sadece devamlı basireti bağlanan hakemleri istemiyorum. TFF’nin de yanlış yapanı affetmemesini istiyorum.”

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“Hocamızla 31 Aralık’ta görüştük. Kendisine bu konuyu sordum. ‘Bir şey olsa size getiririz’ dedi. Daha sonraki transfer toplantısında da Arda Turan’ın ‘A’sı bile geçmedi. Bu konu bize intikal etmedi.”
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