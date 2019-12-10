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  3. Ter Stegen ve Neuer'i solladı

Ter Stegen ve Neuer'i solladı

Ter Stegen ve Neuer'i solladı

BEŞİKTAŞ’IN başarılı file bekçisi Loris Karius, bu sezon iki ünlü Alman meslektaşından daha yüksek performans gösterdi.

AKŞAM

Beşiktaş’ın kalesinde şu ana kadar çıktığı 13 lig maçında 13 gol yiyen Karius, 15 maçta 18 gol yiyen Barcelona kalecisi Ter Steigen ve 14 maçta 20 gol yiyen Bayern’in kalecisi Neuer’den daha iyi iş çıkardı.

HAYIRSEVER SOPHIA

KARİUS’UN kız arkadaşı Sophia Thomalla da Almanya’da çocuklar için yardım topladı. ‘Çocuklar için bir kalp’ isimli kampanyada sunucu olarak görev alan Sophia, 18 milyon euro bağış toplanmasına önayak oldu.


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