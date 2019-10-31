Tepkiler çığ gibi büyürken Donk ve Babel'den yeni paylaşım: Dansözleri bekliyoruz

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da bazı futbolcular doğum günü partisine katılmıştı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde dansöz oynattığı görülen futbolculara sarı-kırmızılı taraftarlar tepki göstermişti.

"DANSÖZLERİ BEKLİYORUZ"

Donk ile yakın arkadaş olan Babel, bir video çekerek gelen eleştirileri tiye aldı.

Hollandalı yıldızın "Dansözleri bekliyoruz" dediği videoyu Donk Instagram hesabından paylaştı.