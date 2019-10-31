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  3. Tepkiler çığ gibi büyürken Donk ve Babel'den yeni paylaşım: Dansözleri bekliyoruz

Tepkiler çığ gibi büyürken Donk ve Babel'den yeni paylaşım: Dansözleri bekliyoruz

Tepkiler çığ gibi büyürken Donk ve Babel'den yeni paylaşım: Dansözleri bekliyoruz

Derbi sonrası doğum günü partisine katılan ve orada dansöz oynatırken görüntülenen Ryan Babel, gelen eleştirileri tiye aldı.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da bazı futbolcular doğum günü partisine katılmıştı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde dansöz oynattığı görülen futbolculara sarı-kırmızılı taraftarlar tepki göstermişti.

"DANSÖZLERİ BEKLİYORUZ"

Donk ile yakın arkadaş olan Babel, bir video çekerek gelen eleştirileri tiye aldı.

Hollandalı yıldızın "Dansözleri bekliyoruz" dediği videoyu Donk Instagram hesabından paylaştı.

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