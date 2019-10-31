Tepkiler çığ gibi büyürken Donk ve Babel'den yeni paylaşım: Dansözleri bekliyoruz
Derbi sonrası doğum günü partisine katılan ve orada dansöz oynatırken görüntülenen Ryan Babel, gelen eleştirileri tiye aldı.
Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da bazı futbolcular doğum günü partisine katılmıştı.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde dansöz oynattığı görülen futbolculara sarı-kırmızılı taraftarlar tepki göstermişti.
"DANSÖZLERİ BEKLİYORUZ"
Donk ile yakın arkadaş olan Babel, bir video çekerek gelen eleştirileri tiye aldı.
Hollandalı yıldızın "Dansözleri bekliyoruz" dediği videoyu Donk Instagram hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde bir doğum günü partisinde yer alan ve taraftarın tepkisini çeken Ryan Donk ve Ryan Babel'den yeni paylaşım: Dansözleri bekliyoruz pic.twitter.com/JhDRDsp9gX— Akşam Spor (@aksamspor) October 31, 2019