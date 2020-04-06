  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 21:27
  • |
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 21:28

Tepki toplamıştı... Liverpool'dan geri adım

Tepki toplamıştı... Liverpool'dan geri adım

Paylaş

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti.

Kulübün üst yöneticisi (CEO) Peter Moore, taraftarlara hitaben yazdığı mektupta, geçen hafta aldıkları karardan dolayı özür dileyerek personeli ücretsiz izne çıkarmayacaklarını belirtti.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinden kulübü korumaya çalıştıklarını aktaran Moore, "Amacımız, işçi çıkarma veya maaş indirimine gitmeden kulüp personelinin işlerini korumayı sağlamaktı. Ancak yanlış bir karar aldığımıza inanıyor ve bundan dolayı oldukça üzgün olduğumuzu belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

Moore, ücretsiz izin uygulaması yerine başka alternatifler üzerinde çalışacaklarını vurguladı.

Premier Lig'de daha önce Newcastle United, Tottenham, Bournemouth ve Norwich City de bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklamıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Bir dönem Fenerbahçe'de oynamıştı... Ünlü futbol adamı hayatını kaybetti

title

Beşiktaş'ta flaş iddia! "Başkan Çebi takımın başarılarından prim aldı"

title

Ne Fener'e ne de Cimbom'a yâr oldu!

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Bir dönem Fenerbahçe'de oynamıştı... Ünlü futbol adamı hayatını kaybetti
Bir dönem Fenerbahçe'de oynamıştı... Ünlü futbol adamı hayatını kaybetti

Bir dönem Fenerbahçe'de oynamıştı... Ünlü futbol adamı hayatını kaybetti

Atletico Madrid'in eski başkanı Radomir Antic, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta flaş iddia! ‘Başkan Çebi takımın başarılarından prim aldı‘
Beşiktaş'ta flaş iddia! ‘Başkan Çebi takımın başarılarından prim aldı‘

Beşiktaş'ta flaş iddia! ‘Başkan Çebi takımın başarılarından prim aldı‘

Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Bir yöneticinin futbol A takımının başarılarından prim aldığını iddia eden eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Twitter'dan, o ismin mevcut başkan Ahmet Nur Çebi olduğunu açıkladı.

Ne Fener'e ne de Cimbom'a yâr oldu!
Ne Fener'e ne de Cimbom'a yâr oldu!

Ne Fener'e ne de Cimbom'a yâr oldu!

Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber geldi... Ezeli rakipler, Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız ismi Layvin Kurzawa'yı transfer listesine dahil ederken, Fransız oyuncuya bir talip daha çıktı. İspanyol medyasına göre; La Liga ekiplerinden Barcelona da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Kurzawa için pusuda bekliyor. İşte detaylar...

Liverpool'dan geri adım
Liverpool'dan geri adım

Liverpool'dan geri adım

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti.

İspanyol teknik adamdan Neymar'a sert sözler: ‘Numaracı!‘
İspanyol teknik adamdan Neymar'a sert sözler: ‘Numaracı!‘

İspanyol teknik adamdan Neymar'a sert sözler: ‘Numaracı!‘

Barcelona'ya döneceği iddia edilen Neymar ile ilgili İspanyanın efsane teknik direktörlerinden Vicente del Bosque açıklamalarda bulundu. Del Bosque, Brezilyalı yıldızın iyi bir örnek olmadığını söyledi

İtalya Serie A'da maaş indirimi
İtalya Serie A'da maaş indirimi

İtalya Serie A'da maaş indirimi

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekipleri, futbolcu ve teknik direktör ücretlerinde yaklaşık yüzde 17 indirim yapılması yönünde anlaşmaya vardı.

Trabzonspor açıkladı: 2 futbolcumuz şehirden ayrıldı
Trabzonspor açıkladı: 2 futbolcumuz şehirden ayrıldı

Trabzonspor açıkladı: 2 futbolcumuz şehirden ayrıldı

Trabzonspor, Alexander Sörloth ve Erce Kardeşler'in Trabzon Valiliği tarafından verilen seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrıldıklarını açıkladı. Öte yandan Bordo-Mavililer, Futbol A Takımı'nın 2 Mayıs 2020 günü saat 15:00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklara başlayacağını da bildirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.