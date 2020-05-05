Tenisçilere 6 milyon dolarlık fon

SPOR GÜNDEMİ

Sağlık Bakanı Koca'dan Süper Lig açıklaması Sağlık Bakanı Koca'dan Süper Lig açıklaması Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Sol bek transferinde Fenerbahçe'ye müjde! Sol bek transferinde Fenerbahçe'ye müjde! Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Riza Durmisi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Danimarkalı sol bekin, bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Lazio'ya geri döneceği ifade edildi.

Falcao: ‘Türkiye'de çok mutluyum‘ Falcao: ‘Türkiye'de çok mutluyum‘ Galatasaray'ın Kolombiyalı süper starı Radamel Falcao, ESPN'e bir röportaj verdi ve karantina günlerinde evdeki yeni görevinden bahsederken, yaşadıklarını anlattı ve ülkesi Kolombiya'daki futbolun gelişimine de dikkat çekti.

TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor TFF Yönetim Kurulu yarın toplanıyor TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu yarın saat 10.00'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Acil olarak toplanma kararı alan Nihat Özdemir, gündemle ilgili açıklamayı yarın saat 14.00'de yapacak.

Süper Lig ekibi şokta! 'Bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı' Süper Lig ekibi şokta! 'Bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı' MKE Ankaragücü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milli yıldızı Galatasaray kaptı Milli yıldızı Galatasaray kaptı Gelecek sezon daha ekonomik bir kadro kurmak için uğraş veren Galatasaray, yerli ve yetenekli ayaklara yöneldi. Yüksek maaşı sebebiyle Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, Yunus Mallı'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Wolfsburg ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen forma şansı az olduğu için ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli futbolcu da Galatasaray'a sıcak bakıyor.