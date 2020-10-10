'Telles'in fiziği yetersiz'

AKŞAM

Galatasaray Scout Şefi Emre Utkucan, Manchester United'a transfer olan Alex Telles hakkında İngiliz basınına konuştu.

Galatasaray'ın scout şefi Emre Utkucan, Alex Telles’in Manchester United’a transferini İngiliz basınına değerlendirdi. Utkucan, “Çok yetenekli bir oyuncu. Teknik açıdan bir sorun yaşamaz. Ancak fiziksel olarak Premier Lig, daha teması yüksek bir lig. Bu konuda gelişmesi gerekir.” dedi.