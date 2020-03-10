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aksam.com.tr
  • 10 Mart 2020 Salı 23:26
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  • 10 Mart 2020 Salı 23:26

Teksüt Bandırma, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Teksüt Bandırma, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

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Teksüt Bandırma Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi ERA Nymburk'a 86-72 yenildi. Rakibine ilk maçta da deplasmanda 92-70 mağlup olan yeşil-beyazlı ekip, seriyi 2-0 kaybetti ve organizasyona veda etti. ERA Nymburk ise çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan ERA Nymburk; Bohacik, Dalton ve Hankins'in sayılarıyla 3. dakikayı 8-4 önde geçti. Teksüt Bandırma'nın top kayıplarını Dixon ile değerlendiren konuk ekip, 6. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 10-20. Şehmus Hazer, Alperen Şengün ve Erkan Yılmaz'ın sayılarıyla 6-0'lık seri yakalayan Teksüt Bandırma, farkı 4'e indirirken, ERA Nymburk ilk periyodu 22-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe üç sayı çizgisinin gerisinden Sadık Emir Kabaca'nın basketleriyle başlayan yeşil-beyazlı ekip, farkı eritmeye çalıştı. ERA Nymburk; Benda, Dalton ve Hankins ile pota altında etkili oldu ve 16. dakikayı 35-29 önde geçti. Teksüt Bandırma'nın top kayıplarını Peterka, Bohacik, Hruban ile sayıya çeviren Çekya ekibi, soyunma odasına 48-33 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Teksüt Bandırma, Erkan Yılmaz ve Alperen Şengün, ERA Nymburk ise Hankins, Dixon, Bohacik ve Hruban ile sayılar buldu ve 25. dakikayı konuk ekip, 61-42 önde geçti. Teksüt Bandırma karşısında farkı koruyan ERA Nymburk, final çeyreğine 65-49 üstün girdi.

Final periyoduna 7-0'lık seriyle başlayan ve rakibine 3 dakika sayı imkanı vermeyen Teksüt Bandırma, 33. dakikada farkı 9'a indirdi: 56-65. Kalan sürede farkı kapatmak için acele atışlar deneyen Teksüt Bandırma karşısında Dalton, Hruban ve Bohacik ile skor bulmaya devam eden ERA Nymburk, karşılaşmadan 86-72 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Martin Vulic (Hırvatistan)

Teksüt Bandırma: Furkan Haltalı 2, Rıdvan Öncel 6, Sadık Emir Kabaca 9, Erkan Yılmaz 16, Atakan Erdek 2, Şehmus Hazer 12, Alperen Şengün 25

ERA Nymburk: Booker, Benda 3, Pumprla 1, Dixon 11, Peterka 11, Bohacik 12, Dalton 14, Kriz, Rogic, Hankins 15, Hruban 19, Safarcik

1. Periyot: 18-22

Devre: 33-48

3. Periyot: 49-65

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