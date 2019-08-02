Teksüt Bandırma D.J. Shelton ile sözleşme yeniledi

Kariyerine 2011-2012 sezonunda NCAA'de başlayan Shelton, geçen aralık ayında Banvit'e gelmiş, Süper Lig'de 23 maçta 13 sayı, 6,2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de 9 maça çıkan başarılı oyuncu, 11,6 sayı; 5,2 ribaund ortalamayla oynamıştı.
28 yaşındaki 2 metre 8 santimetre boyundaki oyuncu, pivot pozisyonunda görev yapıyor.
Galatasaray, Emre Mor'un bir yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi.
Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı gerçekleşti.
'Boutique Transfers' şirketi, tecrübeli stoper Zanka'yı Fenerbahçe'ye, dev forvet Paul Onuachu'yu ise Galatasaray'a verecek.
Takıma alternatif bir sol bek arayan Beşiktaş, Milan'dan Diego Laxalt'ı istedi ama Maldini, Siyah-Beyazlı kulübe Ivan Strinic'i teklif etti.
Ndiaye ve Fernando’nun takımdan ayrılmasıyla ‘6’ numara arayışına çıkan ve Cuellar, Wanyama, Josef de Souza gibi isimlerle ilgilendiği iddia edilen Galatasaray’ın gündemine bu kez de Geoffrey Kondogbia geldi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki ofisinde gerçekleşen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Serie A ekiplerinden Fiorentina, Werder Bremen’de forma giyen Nuri Şahin’le ilgileniyor.