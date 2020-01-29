Tekrar için başvuru

GÖZTEPE’YE 2-1 mağlup olan Beşiktaş, mücadelede kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF’ye resmi başvuru yaptı.

AKŞAM

Karşılaşmanın 45’inci dakikasındaki hava atışının kurallar gereği kendileri yerine Göztepe’ye verildiği ve gelişen atakta yaşanan serbest vuruşta gol yedikleri yönünde dilekçe hazırlayan Siyah-Beyazlılar, karşılaşmanın tekrar edilmesini istedi.

AVRUPA’DA ÇOK NADİR

Göztepe’nin Başkan Vekili Talat Papatya ise konuyla ilgili, “Bu tür kural hatalarıyla maç tekrarı Avrupa ülkelerinde çok nadir rastlanan bir durumdur. Böyle bir maç tekrarı ise olmamıştır. Gol olaydan 1.5 dakika sonra olmuştur. Böyle bir gerekçeyle maç tekrarı gerçekleşirse Türkiye’de her maçın tekrarı için ihtimal doğar ve bu yönetilebilir bir durum değildir” dedi.