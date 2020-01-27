Teknik heyetten Tyler Boyd ve Diaby tespiti: Beşiktaş'ın topçusu değiller

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Süper Lig’de son 5 maçta sadece 1 kez galip gelen, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Erzurumspor’a elenen Beşiktaş’ta sezon başında yapılan transferler tam bir hayal kırıklığı yarattı.
"BOYD VE DIABY BEŞİKTAŞ'IN TOPÇUSU DEĞİL"
Dün Göztepe karşısında Tyler Boyd ve Diaby’den patlama bekleyen siyah beyazlı taraftarlar iki futbolcunun performansı karşısında hayretler içerisinde kalırken, teknik heyetin 2-1’lik mağlubiyetin ardından bu oyuncular hakkında ‘Kesinlikle Beşiktaş’ın topçusu değiller’ tespitinde bulunduğu öğrenildi. Ligde oynadığı 16 maçta sadece 2 gol atan ve henüz asit yapamayan Diaby’nin hem kanatta hem de 10 numaralı mevkide üstüne düşen görevi yapamadığı görülürken, Tyler Boyd’un ise Beşiktaş kalitesinde bir oyuncunun olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Süper Lig’de çıktığı 8 maçta gol ya asist üretemeyen Tyler Boyd’a bazı kulüplerin teklif götürdüğü kaydedilirken, Beşiktaş yönetiminin Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle birlikte genç teknik adamın raporuna göre hareket edeceği bildirildi.
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