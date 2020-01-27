  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 12:06
  • |
  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 12:36

Teknik heyetten Tyler Boyd ve Diaby tespiti: Beşiktaş'ın topçusu değiller

Teknik heyetten Tyler Boyd ve Diaby tespiti: Beşiktaş'ın topçusu değiller

Paylaş

Göztepe maçında oynadıkları futbolla bir kez daha hayal kırıklığı yaratan Boyd ve Diaby için Sergen Yalçın'ın kararı beklenecek.

TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig’de son 5 maçta sadece 1 kez galip gelen, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Erzurumspor’a elenen Beşiktaş’ta sezon başında yapılan transferler tam bir hayal kırıklığı yarattı.

"BOYD VE DIABY BEŞİKTAŞ'IN TOPÇUSU DEĞİL"

Dün Göztepe karşısında Tyler Boyd ve Diaby’den patlama bekleyen siyah beyazlı taraftarlar iki futbolcunun performansı karşısında hayretler içerisinde kalırken, teknik heyetin 2-1’lik mağlubiyetin ardından bu oyuncular hakkında ‘Kesinlikle Beşiktaş’ın topçusu değiller’ tespitinde bulunduğu öğrenildi. Ligde oynadığı 16 maçta sadece 2 gol atan ve henüz asit yapamayan Diaby’nin hem kanatta hem de 10 numaralı mevkide üstüne düşen görevi yapamadığı görülürken, Tyler Boyd’un ise Beşiktaş kalitesinde bir oyuncunun olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig’de çıktığı 8 maçta gol ya asist üretemeyen Tyler Boyd’a bazı kulüplerin teklif götürdüğü kaydedilirken, Beşiktaş yönetiminin Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle birlikte genç teknik adamın raporuna göre hareket edeceği bildirildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'nin Patrick Van Aanholt için yaptığı teklifin reddedildiği ortaya çıktı

title

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e transfer jesti: Bernard Mensah

title

Yukatel Denizlispor 4 haftadır kazanamıyor

NBA´in Efsane İsmi Kobe Bryant´ı Saygıyla Anıyoruz

SPOR GÜNDEMİ

Başkandan Terim'e transfer jesti! Bakın kimi getiriyor
Başkandan Terim'e transfer jesti! Bakın kimi getiriyor

Başkandan Terim'e transfer jesti! Bakın kimi getiriyor

Galatasaray, Bernard Mensah için Kayserispor'a teklifte bulundu.

Fener'in müthiş teklifini reddetmişler
Fener'in müthiş teklifini reddetmişler

Fener'in müthiş teklifini reddetmişler

Sol bek arayışlarına devam eden ve Ricardo Rodriguez’le bu mevkideki problemini çözmeye hazırlanan Fenerbahçe’nin İsviçreli yıldızdan önce C.Palace forması giyen Patrick Van Aanholt’a gittiği ortaya çıktı.

Mamba kaçar!
Mamba kaçar!

Mamba kaçar!

Helikopter kazası sonucu Kobe Bryant'ın ani ölümü spor camiasını derinden üzerken, 41 yaşında yaşamını yitiren efsanenin kariyerinin öne çıkan detaylarını sizler için derledik...

Trabzonspor'da sürpriz ayrılık kapıda
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık kapıda

Trabzonspor'da sürpriz ayrılık kapıda

İspanya La Liga ekibi Alaves’in, Trabzonspor altyapısında yetişen Abdulkadir Parmak için harekete geçtiği iddia edildi.

Spor dünyasından Kobe'nin vefatına tepkiler
Spor dünyasından Kobe'nin vefatına tepkiler

Spor dünyasından Kobe'nin vefatına tepkiler

Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, NBA'de forma giyen oyuncular ve dünyanın en büyük kulüpleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Kobe'nin helikopteri nasıl kaza yaptı?
Kobe'nin helikopteri nasıl kaza yaptı?

Kobe'nin helikopteri nasıl kaza yaptı?

Kobe Bryant'ın helikopterinin kazayı nasıl yaptığı henüz doğrulanamadı ama ölüm haberini ilk duyuran TMZ ipuçlarını takip ederek bilgileri derledi ve kazaya yoğun sisle birlikte pilot hatasının neden olduğunu iddia etti.

Luiz Gustavo: Ricardo Rodriguez ile konuştum
Luiz Gustavo: Ricardo Rodriguez ile konuştum

Luiz Gustavo: Ricardo Rodriguez ile konuştum

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, sarı lacivertli kulübün transferi için temaslarını uzun bir süredir devam ettirdiği sol bek Ricardo Rodriguez hakkında açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.