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aksam.com.tr
  • 25 Mart 2020 Çarşamba 16:47
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  • 25 Mart 2020 Çarşamba 16:47

Teknik heyetten Trabzonsporlu futbolculara evde özel program

Teknik heyetten Trabzonsporlu futbolculara evde özel program

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Trabzonspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle oyuncuların özel antrenman programı dahilinde evlerinde çalıştıkları bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "A takım futbolcularımız, teknik ekibimizin hazırladığı özel antrenman programı dahilinde çalışmalarını evlerinde sürdürmektedir. Futbolcularımız kendilerine tedarik edilen antrenman malzemeleriyle kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların dün yapılan yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığı duyurulmuştu.

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