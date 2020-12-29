Teknik direktör Tony Pulis, göreve geldikten 45 gün sonra kovuldu

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'dan Hagi'nin prensine kanca G.Saray'dan Hagi'nin prensine kanca Genç yetenek avında olan Galatasaray, aradığı yıldız adayını Romanya'da buldu.



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• Galatasaray, Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nin Romanya futboluna kazandırdığı 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Roberto Leonard Malaele'yi radarına aldı.

• İdari Direktör Şükrü Hanedar, görüşmeleri sonlandırmak için haftaya Romanya'ya çıkarma yapacak.

Galatasaray Diego Costa transferini işte böyle bitirecek Galatasaray Diego Costa transferini işte böyle bitirecek Galatasaray, Diego Costa transferi için Jorge Mendes'e talimat verdi.



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• Radamel Falcao'ya ABD'den tekliflerin geldiği ifade edilirken Mendes'in Falcao'yu satıp Diego Costa'yı Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.

• Brezilya asıllı İspanyol golcü daha önce de Arda Turan ile aynı takımda yer almıştı.

Fener'in kanatlarını uçurmaya geliyor Fener'in kanatlarını uçurmaya geliyor İspanyol basını, son 4 yılda 5 takım gezen ve şu an boşta olan Jese Rodriguez ile Fenerbahçe'nin görüştüğünü yazdı.

Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi belli oldu Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi belli oldu İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi.

Fatih Terim'den transferde sürpriz veto geldi Fatih Terim'den transferde sürpriz veto geldi Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray ligin zirvesine yerleşti. Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına hız verdi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir veto geldi.