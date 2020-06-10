Teknik direktör Michael O'Neill koronavirüse yakalandı

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray, ilk transferini yaptı G.Saray, ilk transferini yaptı Galatasaray, Tigres'in Meksikalısı Chaka Rodriguez'le prensipte anlaştı. Finansal Fair Play kriterleri yüzünden dikkatli hareket eden Sarı-Kırmızılılar, mukavelesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki sağ bekle söz kesti. Rodriguez, bonservissiz alındı.

Mehmet Demirkol bombayı patlattı! Fener'in yeni hocası... Mehmet Demirkol bombayı patlattı! Fener'in yeni hocası... Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe içi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Demirkol, “Çok düşük bir ihtimal ama gelecek sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu olabilir” dedi.

Galatasaray'da Falcao bayramı! Çıldırdı... Galatasaray'da Falcao bayramı! Çıldırdı... Geçen hafta iki kez çift kale hazırlık maçı yapan Sarı-Kırmızılı ekipte, Falcao performansıyla göz kamaştırıyor. Aylar süren futbol hasretini attığı birbirinden güzel gollerle dindirmeye çalışan Kolombiyalı yıldız, Rize deplasmanını iple çekiyor.

Harfiyen uygulanacak Harfiyen uygulanacak Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak. Korona salgını sonrasında getirilen yeni kurallar, tüm karşılaşmalarda bire bir uygulanacak. İnsan sağlığı her şeyin önünde tutulacak.

Beşiktaş'ta Avcı'yla ipler geriliyor Beşiktaş'ta Avcı'yla ipler geriliyor Yönetim, yollarını ayırmasına rağmen kontratındaki özel madde sebebiyle ödemelerini sürdürdüğü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor. Siyah-Beyazlılar, pandemi sürecini gerekçe göstererek kontratın fesh edilmesi için başvuruda bulunacak.

Çantasını hazırladı! Koptu geliyor... Çantasını hazırladı! Koptu geliyor... Beşiktaş'la ismi anılan Manchester City'nin Şilili kalecisi Claudio Bravo'nun bavulunu hazırlayıp, bagajlarını ambalajlamaya başladığı belirtildi