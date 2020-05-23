Teknik direktör arayan Fenerbahçe için Roberto Carlos iddiası

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde Nenad Bjelica ve Erol Bulut ismi ön plana çıksa da Fenerbahçeli yöneticilerin Roberto Carlos'la da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Brezilyalı efsanenin ise sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda ‘Yakında görüşmek üzere' ifadesini kullanması dikkat çekti.

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de kötü gidişatın faturası Ersun Yanal'a çıkarılmış ve tecrübeli çalıştırıcı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor maçından sonra yollar ayrılmıştı.



Bu ayrılığın ardından teknik direktör arayışlarına başlayan sarı-lacivertliler, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada teknik direktör arayışlarını sıklaştırdı ve birçok isim ile görüşme gerçekleştirildi.

SON İDDİA ROBERTO CARLOS

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için son aday Roberto Carlos oldu. Fenerbahçeli yöneticilerin Brezilyalı teknik direktör ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

‘YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE’ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Roberto Carlos’un sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda ‘Yakında görüşmek üzere’ ifadelerini kullanması dikkat çekti.

İyi bayramlar Türkiye.

Şimdi #Evdekal ve Roberto Carlos frikiklerini izle.

Yakında görüşmek üzere... pic.twitter.com/UrwswlJaE4 — Roberto Carlos (@Oficial_RC3) May 23, 2020

FENERBAHÇE AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe açıklamasında bulunmuştu. Carlos, "Önümde sadece iki teklif vardı, Fenerbahçe ve Chelsea. Chelsea'ye transferim gerçekleşmeyince Fenerbahçe ile anlaştım." ifadelerini kullanmıştı. Carlos ayrıca Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin farklı bir seviyede olduğu iddia edildi.

CARLOS'UN KARİYERİ

Inter ve Real Madrid'in yanı sıra Fenerbahçe formasını da giydiği aktif futbol kariyerinde FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, Copa America şampiyonluğu yaşayan Roberto Carlos, Türkiye'de Sivasspor ve Akhisar Belediyespor, Hindistan'da ise Delhi Dynamos'u çalıştırmıştı.

(Skorer)